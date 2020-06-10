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Вымыть ноги и на колени: как извиняются белые в США 

Диана Товсепова 3 часа назад
Последние недели в США прошли под лозунгом "черные жизни имеют значение". Все началось, когда темнокожий мужчина Джордж Флойд зашел в магазин в штате Мичиган, и продавщица заподозрила, что он хочет расплатиться якобы фальшивой двадцатидолларовой купюрой. На ее вызов приехали полицейские, один из которых, белый мужчина средних лет, надел на Флойда наручники, уложил лицом в асфальт и начал душить коленом.
От полученных увечий Джордж скончался, но процесс "задержания" попал на видео, которое стало рычагом к погромам по всему США. Толпы людей ходят с плакатами против жестокой и безнравственной полиции и выкрикивают антирасистские лозунги, но в некоторых городах мирные демонстрации превратились в погромы и люди в масках попросту громят целые улицы, разворовывая люксовые магазины и сжигая все, что попадется под руку.
При этом находятся и те, кто решает, что стоит требовать у светлокожего населения не только прямых извинений за притеснения афроамериканцев, но и особых поступков.
Самое популярное "извинение" за расизм в отношении темнокожих— встать на колени. Многие полицейские и простые граждане сами встают на колено в знак солидарности с протестующими, но в некоторых случаях это становится не добровольным решением.
Кадр Youtube
Так, некоторые протестующие стали просто "вылавливать" белых прохожих с требованием встать перед ними на колени в знак раскаяния за века рабства. Видео с испуганной женщиной, которую настойчиво попросили сделать это разлетелось по Сети.
В одном из городов полицейский восемь минут лежал перед протестующими лицом вниз в знак раскаяния за смерть Джорджа Флойда.
Соцсети
Еще один резонансный случай светлокожие американцы на коленях моют ноги сидящим на стульях темнокожим.
Соцсети
При этом выяснилось, что это были не простые граждане, а полицейские города Кэри, штат Северная Каролина.
"Это честь для нас, омыть ноги нашим братьям… Пожалуйста, простите нас. Простите нас всех…", — такая речь сопровождала процесс.
Кроме того, оказалось ноги они моют священнослужителям, которые перед этим актом прочитали молитву. Все это происходило публично и символизировало акт смирения.
В Сети такие ситуации вызвали громкие обсуждения, однако большинство выразило мнение, что подобные поступки "должны быть исключительно добровольными и никак не принудительными".
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Истории , Видео
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