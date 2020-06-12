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Эпидемии в СССР: кого из великих потеряла страна 

Стелла Шмель 1 час назад
Эпидемии в СССР: кого из великих потеряла страна
Фото: РИА Новости
Атипичная пневмония, птичий грипп, свиной грипп, Эбола, ближневосточный респираторный синдром, а теперь и COVID-19… Сторонники конспирологических теорий уже предсказывают конец света, забывая о том, что статус пандемии получил на данный момент только последний. Между тем каждый век приносит планете и ее обитателям свои испытания, сопряженные с болезнями. Так, люди часто вспоминают XX век как век войн, а вот информации о том, что в прошлом столетии хватало эпидемий и даже пандемий, нанесших свои удары по человечеству, гораздо меньше. Между тем, в одном только Советском Союзе люди в той или иной степени успешно справились с несколькими эпидемиями.
Почти в самом начале существования нового государства случилась самая страшная пандемия XX века — грипп, получивший название испанка. Многие знают, что он убил порядка 50 млн человек во всем мире. При этом в СССР статистику по заболеванию вели плохо. Поэтому данные сильно разнятся: от 200 тысяч до 450. На более крупных цифрах настаивают западные ученые, уверяя, что в России не могло быть намного меньше заболевших, чем во всем остальном мире. От испанки умер генерал-майор, военный инженер Леонид Петрович Капица, отец знаменитого физика Петра Леонидовича Капицы. Грипп унес жизнь крупного политического деятеля, революционера, большевика Якова Михайловича Свердлова. Жертвой испанки в 25 лет пала и одна из первых кинозвезд Вера Холодная.
Wikipedia
Примерно в то же дни, прямо во время Гражданской войны, на территории государства бушевали сразу несколько разновидностей тифа, холера, туберкулез, дизентерия и оспа. Считается, что одним только сыпным тифом переболело 25 млн человек. В числе жертв тифа Николай Андреевич Анисимов — участник борьбы за советскую власть на Северном Кавказе, известный в те времена архитектор Григорий Григорьевич Артынов, скульптор, график и живописец Петр Игнатьевич Бромирский и др. Спустя 20 лет от сыпного тифа умер великий поэт Осип Мандельштам.
Wikipedia
В начале 1930-х годов неизвестное заболевание, приводившее к гангрене гортани, поразило Урал. Его окрестили «септической ангиной». Точных причин, вызывающих эту напасть установлено не было. Между тем, смертность составляла почти 50%. Многие ученые пытались свести все к тому, что болезнь — следствие голода. Умерло 707 человек.
Увы, те, кто полагают, что чума осталась в Средневековье, ошибаются. Бубонная чума «навещала» Калмыцкую АССР и Сталинградскую область достаточно регулярно в течение первой половины XX века. Порой смертность достигала 93%. Пыталась болезнь пробраться и в Москву: там она убила именитого врача-микробиолога Абрама Берлина и диагностировавшего заболевание врача Симона Горелика, оперативная реакция которого позволила предотвратить вспышку чумы в Первопрестольной.
В 1960 году Москву поразила Черная оспа, которая унесла жизнь художника Алексея Кокорекина, дважды лауреата Сталинской премии. Оперативная реакция властей позволила максимально быстро ликвидировать вспышку — всего за 44 дня. Погибло три человека, притом что в более ранние периоды истории болезнь ежегодно уносила жизни более миллиона человек.
Следующим очагом эпидемии стали курортные районы — побережья Черного и Каспийского морей. Там разбушевалась холера. Владимир Высоцкий даже посвятил этому событию песню — «Не покупают никакой еды».
Видео дня. Призраки, снятые камерами наблюдения
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Истории , Петр Капица , Яков Свердлов , Осип Мандельштам , Вера Холодная , Николай Анисимов
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