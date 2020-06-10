Какие тайны хранит Спасская башня Кремля 

26 апреля 1658 года Спасская башня Кремля получила своё название царским указом Алексея Михайловича. Отличный повод, чтобы вспомнить любопытные, но малоизвестные факты о главной из древних башен нашей страны.

Фроловская

Изначально знаменитая Спасская башня, сооруженная в 1491 году, носила название Фроловской, поскольку располагалась недалеко от церкви Фрола и Лавра. В 1516 году от башни через ров был перекинут деревянный мост.

Только в 1658 года по указу царя Алексея Михайловича башню стали именовать Спасской. Новое название было связано с иконой Спаса Нерукотворного, которая находилась над воротами со стороны Красной площади.

Вдвое ниже

При строительстве башня была ниже в два раза. Сейчас её высота вместе со звездой — 71 метр. Это связано с модернизацией и надстройками, которые периодически выполнялись на протяжении всего существования башни. Так, в 1624-1625 годах английский архитектор Христофор Галовей при участии русского мастера Бажена Огурцова возвели над башней многоярусный верх в готическом стиле.

Ловушка

В неспокойное время башня была своеобразным капканом для врагов. Если неприятель проникал внутрь стрельницы, железные решётки опускались и враг оказывался запертым в каменном мешке. Его обстреливали с верхней галереи стрельницы. На фасаде башни сохранились отверстия, через которые пропускались цепи для подъема и спуска специального деревянного настила моста, а в проходе ворот были пазы, по которым ходила металлическая решётка.

Первый орёл

Фантастические фигурки, которыми украшена башня, изначально были обнажены. При царе Михаиле Фёдоровиче их прикрыли специально сшитыми одеждами. В середине XVII века главную башню Кремля украсили первым двуглавым орлом.

Святые ворота

Спасские ворота считались святыми. Поэтому через них нельзя было проезжать верхом, а мужчины, которые проходили через эти ворота, должны были снимать головные уборы перед образом Спасителя, освещаемого лампадой. Те, кто не подчинялись этому правилу, должны были сделать 50 земных поклонов. На образ Спаса Смоленского молились приговорённые к смерти преступники, которых казнили на Лобном месте. Существует легенда, связанная с иконой Спаса Нерукотворного. В середине XVII века по центральным губерниям прошла эпидемия чумы. Она обошла стороной город Хлынов и пошли слухи, что причиной является чудотворный образ Спаса Нерукотворного, которому молились горожане. После того, как царь Алексей Михайлович узнал об этом, он велел доставить икону в Москву. Образ доставили крёстным ходом в 1648 году. После того, как к власти пришли большевики, надвратный образ и сама икона Спаса Нерукотворного были утрачены. Однако в июне 2010 года иконописец Дмитрий Винокуров написал точный список знаменитой чудотворной иконы.

Главные ворота

По легенде, когда Наполеон проезжал через Спасские ворота в захваченной Москве, то порыв ветра стащил с его головы знаменитую треуголку. При отступлении французской армии из Москвы Спасскую башню было приказано взорвать, однако подоспевшие донские казаки потушили уже зажжённые фитили. Ворота также были парадным въездом в Кремль, отсюда уходили на битву полки, и здесь же встречали иностранных послов. Все кр`стные ходы из Кремля шли через эти ворота, все правители России, начиная с царя Михаила Фёдоровича, перед коронацией торжественно проходили через них. Слева от ворот стояла часовня Великого Совета Откровение (Смоленская), справа — Великого Совета Ангел (Спасская). В 1925 году их снесли.

Изначально на Спасской башне были английские часы. Их изготовили в 1625 году под руководством английского механика Христофора Галовея. Но в 1705 году по указу Петра I, часы были переделаны в соответствии с немецкими традициями — с циферблатом на 12 часов.

В 1770 году были вновь установлены английские часы, их нашли в Грановитой палате. С 1770 года часы некоторое время исполняли немецкую мелодию «Ах, мой милый Августин».

Современные куранты выполнили братья Николай и Иван Буденоп в 1851—1852 годах и установили на 8-10 ярусах Спасской башни. С этого времени куранты исполняли в полдень и 6:00 «Марш Преображенского Полка», а в 3:00 и 9:00 — часов гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» Дмитрия Бортнянского , которые звучали над Красной площадью до самого 1917 года.

Современные часы весят 25 тонн и приводятся в действие тремя гирями весом от 160 до 224 кг. В часах четыре циферблата диаметром 6,12 м, высота цифр — 72 см, длина часовой стрелки — 2,97 м, минутной — 3,28 м. Их заводят два раза в сутки.