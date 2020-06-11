Кит врезался в лодку и отправил за борт пассажиров

Горбатый кит выпрыгнул из воды на побережье американского штата Нью-Джерси и врезался в лодку. Об этом сообщает сайт UPI.

В понедельник, 8 июня, очевидцы наблюдали, как горбатый кит выныривал из воды недалеко от берега. Во время очередного прыжка животное врезалось в лодку и столкнуло за борт двоих пассажиров.

Люди не пострадали и смогли самостоятельно забраться обратно, прежде чем плавательное средство вынесло на берег.

В полиции рассказали, что посетители пляжа помогли мужчинам осмотреть лодку и извлечь из воды упавшие туда вещи.

По словам очевидцев, кит не пострадал и продолжил выпрыгивать еще какое-то время после столкновения.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании попали под 30-тонного кита во время экскурсии на каяках и чудом остались в живых. Кит вынырнул из воды в нескольких сантиметрах от туристов и рухнул на их судно.