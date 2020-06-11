Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кит выпрыгнул из воды, врезался в лодку и отправил за борт пассажиров 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Кит врезался в лодку и отправил за борт пассажиров
Фото: Lenta.ru
Горбатый кит выпрыгнул из воды на побережье американского штата Нью-Джерси и врезался в лодку. Об этом сообщает сайт UPI.
В понедельник, 8 июня, очевидцы наблюдали, как горбатый кит выныривал из воды недалеко от берега. Во время очередного прыжка животное врезалось в лодку и столкнуло за борт двоих пассажиров.
Люди не пострадали и смогли самостоятельно забраться обратно, прежде чем плавательное средство вынесло на берег.
В полиции рассказали, что посетители пляжа помогли мужчинам осмотреть лодку и извлечь из воды упавшие туда вещи.
По словам очевидцев, кит не пострадал и продолжил выпрыгивать еще какое-то время после столкновения.
Ранее сообщалось, что жители Великобритании попали под 30-тонного кита во время экскурсии на каяках и чудом остались в живых. Кит вынырнул из воды в нескольких сантиметрах от туристов и рухнул на их судно.
Видео дня. Призраки, снятые камерами наблюдения
Последние новости
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве На главу Норильска завели дело о халатности после разлива топлива На главу Норильска завели дело о халатности после разлива топлива
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как 19-летняя девушка обманула весь мир
Как 19-летняя девушка обманула весь мир
Мужчина спокойно стоял со стрелой у сердца
Мужчина спокойно стоял со стрелой у сердца
Почему буряты называют Байкал «морем мертвых»
Почему буряты называют Байкал «морем мертвых»
Загадочное кровососущее существо напугало рыбака
Загадочное кровососущее существо напугало рыбака
Видео
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
В Норвегии дома ушли в море
02:27
В Норвегии дома ушли в море
Истории
Панды в ресторане показали людям дистанцию
01:49
Панды в ресторане показали людям дистанцию
Места Безумный мир
103-летний дедушка стал марафонцем в своем саду
01:48
103-летний дедушка стал марафонцем в своем саду
Люди
Ученые поняли тайну Бермудского треугольника
10:24
Ученые поняли тайну Бермудского треугольника
Истории Места
Летающий российский мотоцикл рухнул в Дубае
01:05
Летающий российский мотоцикл рухнул в Дубае
Безумный мир
Как Шанхайская башня стала сплошной проблемой
04:15
Как Шанхайская башня стала сплошной проблемой
Места
Загадка огромных древних кораблей из озера в Италии
11:01
Загадка огромных древних кораблей из озера в Италии
Места Истории
Танцовщица на пилоне с грохотом рухнула на стол
00:32
Танцовщица на пилоне с грохотом рухнула на стол
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение