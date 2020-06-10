Остались ли в России коренные народы 

Прежде всего, необходимо разобраться с тем, каковы критерии отнесения народа к коренным. Ведь практически нигде на Земле не живут те самые народы, которые первыми заселили конкретную территорию, а в строгом смысле только такие народы и могут считаться коренными. Возьмём для примера индейцев Северной и Южной Америк (америндов). Ведь такого народа нет. Они подразделяются минимум на десять языковых семей, каждая из которых включает десятки, а то и сотни этносов. Или аборигенов Австралии. Лингвисты насчитывают у них 28 языковых семей — столько же, сколько во всём остальном человечестве. Так что тут неизбежно возникнет вопрос, кто более коренной абориген, чем другие. Коренные народы, то есть прямые потомки первопоселенцев данной территории, сохранились только на тех землях, которые были впервые заселены исторически недавно. Таких территорий немного. Это острова Полинезии и Новая Зеландия, заселённые в VII-XIII вв. полинезийцами (маори тоже ветвь полинезийцев), а также остров Исландия, населённый выходцами из Скандинавии в IX веке. Во всех остальных областях земного шара население, с момента первого появления там человека разумного, успело смениться в ходе миграций не один раз (а кое-где и не один десяток раз). Поэтому в шутке, что «коренной народ это предпоследний завоеватель», гораздо больше смысла, чем принято считать.

Коренной народ это предыдущий завоеватель

ООН даёт очень сложное и путаное определение коренного народа, которое мы поэтому приводить здесь не будем. Из него явствует, что претенденту на статус коренного народа необходимо быть слаборазвитым и завоёванным кем-то. Но как быть с тем, если такой народ сам перед этим тоже завоевал кого-то такого же? Например, крымские татары в Крыму, называющие себя коренным народом полуострова, появились там только в XIII столетии и при этом завоевали, колонизовали, поставили в зависимое положение народы, столетиями жившие в Крыму раньше: греков, армян, славян, караимов. Якуты пришли на территорию современной Якутии в XV веке и частично поработили, частично оттеснили прежнее население — эвенков, юкагиров, чукчей. На пространства Южной Африки негроидные народы банту пришли в начале I тысячелетия н.э. и вытеснили племена койсанской расы (бушменов и готтентотов) в пустыни, то есть выступили в роли колонизаторов задолго до прихода сюда европейцев. Поэтому понятием «коренной народ» легко спекулировать в политических целях.

Крупные языковые группы возникли только в неолите

В Российской Федерации действуют Единый перечень коренных малочисленных народов (туда внесены 47 этносов), Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (40, из них 39 общих с Единым перечнем), а также отдельно Перечень коренных малочисленных народов Дагестана (14 этнических наименований). В них — народы различного происхождения (относящиеся в общей сложности к шести языковым семьям), в разные времена появившиеся на территории своего нынешнего проживания. Обращает на себя внимание, что термин «коренные» автоматически слит с термином «малочисленные», хотя это понятия не только не тождественные по смыслу, но и часто противоположные по сути. То есть коренные, но многочисленные народы, или малочисленные, но «не коренные», не привлекают внимания законодателей. Обычно считается, что индоевропейская и семито-хамитская семьи народов (к слову, ни один их представитель, в отличие от любой другой языковой семьи, не признаётся коренным ни по критериям ООН, ни в российских нормативных актах) широко расселились тысячелетия назад, в период неолита и бронзового века, из какой-то локальной прародины. Но точно также, очевидно, происходило расселение других многочисленных ныне семей народов в указанный период, что мы видели уже в историческое время на примере банту из нигеро-кордофанской семьи в Африке. Переход от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству привёл к мощному демографическому взрыву и волнам миграций, стиравших древнее мезолитическое население планеты. Поэтому, строго говоря, все народы, относящиеся также к алтайской (тюркская, монгольская и тунгусо-маньчжурская группы), уральской (финно-угорская и самодийская группы) и кавказской (картвельская, адыго-абхазская и нахо-дагестанская группы) семьям являются потомками народов, некогда пришедших на свою нынешнюю территорию обитания и ассимилировавших (изгнавших, уничтоживших) автохтонное население.

Российские автохтоны

Народы, предшествовавшие этой мощной волне неолитической экспансии, кое-где ещё сохранились, и то лишь благодаря тому, что сумели заимствовать у завоевателей элементы производящего хозяйства, позволившего им увеличиться в числе. Коренной народ Японии — айны — этого в своё время так и не сумели сделать. Теперь несколько чудом сохранившихся семей айнов на острове Хоккайдо (не чистокровных, а смешанных с японцами) демонстрируются как экзотика для туристов; они давно оставили традиционные промыслы. У нас в России коренными народами в этом смысле могут считаться только народы, относимые к палеоазиатской семье, а также те, которые стоят особняком в лингвистической классификации и являются, возможно, прямыми потомками весьма древнейшего населения. К палеоазиатским народам относятся: чукчи (15,9 тыс. чел. по переписи 2010 г.), коряки (8 тыс.), нивхи (4,5 тыс.), ительмены (3,2 тыс.), юкагиры (1,6 тыс.), кереки (всего 4 человека в 2010 г., 100 в 1959 г.), алюторцы (к 2010 г. вымерли все). Все они проживают в крайнем северо-восточном углу Евразии. На примере взаимоотношений кереков с другими палеоазиатскими народами ясно видно, что и среди тех имелись свои завоеватели и колонизаторы. Задолго до прихода русских кереки подвергались порабощению и ассимиляции со стороны чукчей и коряков. Ещё один этнос этой группы — чуванцы (1 тыс.) — имеет смешанное юкагирско-чукотско-русское происхождение и сложился исторически недавно, в XIX веке, то есть коренным на самом деле не является. Эскимосов (инуитов) и алеутов раньше всегда относили к особой языковой семье. Если алеуты не являются автохтонами севера Азии, а пришли сюда из Америки не больше двух тысяч лет назад, то с прародиной эскимосов такой ясности нет. Не исключено, что эскимосы сформировались как раз на Чукотке и уже оттуда расселились в Америку и Гренландию. Совсем особняком стоят кеты (1,2 тыс.), спорадически населяющие некоторые районы Красноярского края, вдоль нижнего течения Енисея. Происхождение их языка, как и их самих, давно является предметом научных споров. Впрочем, и перечисленные народы вряд ли были первыми на тех землях, где они сейчас живут. Но кто обитал там раньше, этого мы, скорее всего, уже никогда не узнаем.