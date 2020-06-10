Слова, вошедшие в обиход из-за пандемии

Коронавирус спровоцировал появление новых слов в мировом сленге. О них — в материале "Рамблера".

Думскроллинг

Doomscrolling — это сочетание слов "погибель" и "листать". Термин означает бездумное пролистывание ленты новостей на карантине в поисках очередных угнетающих заголовков. Это деструктивное поведение является одним из проявлений нервного расстройства, которое складывается как реакция на ситуацию в мире. Люди хотят знать, чего бояться, и стараются найти как можно больше информации по теме, в итоге еще больше загоняют себя в ловушку постоянного нервного напряжения.

Зумбомбинг

На самоизоляции существенно больше люди стали пользоваться приложениями для коммуникаций сразу с группой пользователей. Понятное дело, ведь по работе все так же приходилось проводить совещания, а видеозвонки для многих были единственным способом увидеть родных людей. Один из таких популярных сервисов — Zoom. Так как программа позволяла подключаться к конференциям без пароля, многие воспользовались этой возможностью и врывались в чужие разговоры. Кто-то просто так приходил поболтать, другие же демонстрировали неприемлемый контент, третьи — вовсе срывали разговор.

Ковидиот

Так стали называть людей, которые недооценивают опасность коронавирусной инфекции и наплевательски ведут себя по отношению к себе и окружающим — не носят маски и не самоизолируются в случае, когда это необходимо.