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Каким оружием воевали русские солдаты царской армии 

Русская семерка 1 час назад
Каким оружием воевали русские солдаты царской армии
Фото: Русская семерка
Когда Россия была империей, у неё не было ни танков, ни реактивных самолетов, ни ядерного оружия. Русские побеждали в войнах и защищали страну совсем другим оружием.

Шашка

Колюще-рубящее оружие, с длинным, отличающимся небольшой кривизной клинком без гарды. У черкесских племен шашка первоначально использовалась как хозяйственное орудие для рубки прутьев, а с конца XVIII века получает распространение в качестве оружия, постепенно вытеснив саблю.
В ходе Кавказской войны получила распространение среди регулярных русских войск и в 1835 году была принята на вооружение казаков. Раньше других регулярных частей шашка находит применение в Нижегородском драгунском полку.
Шашка — это исключительно наступательное оружие. Бой на шашках, по сути, исключает возможность фехтования (как, например, на саблях или шпагах), а представляет комплекс приемов, выполняя которые боец стремился уклониться от удара противника и нанести быстрый рубящий удар. Если попытаться парировать удар противника, есть большая вероятность сломать собственный клинок. Поэтому в XIX веке была поговорка: «Саблями рубятся, а шашками рубят».
На данный момент настоящих черкесских шашек в коллекциях сохранилось очень немного — намного чаще можно увидеть искусно украшенные, но отчасти потерявшие свои боевые качества дагестанские шашки. В ряде случаев горцы использовали для парирования вражеских ударов бурку, обмотанную вокруг руки. Есть, правда, ряд интересных случаев. Например, Денис Давыдов в своих «Военных записка» упоминает, что при въезде в Дрезден: «одежда моя состояла в черном чекмене, красных шароварах и в красной шапке с черным околышем; я имел на бедре черкесскую шашку и ордена на шее: Владимира, Анну, алмазами украшенную».
Откуда у Дениса Васильевича была шашка и владел ли ей известный партизан сказать точно очень сложно. Но и на гравюре Дюбурга 1814 года Давыдов изображен именно с шашкой. С 1881 года шашка была принята на вооружение всей русской кавалерии, а позднее получила распространение и в пехотных частях. А со второй половины XX века используется как парадное оружие.

Штуцер

Индивидуальное нарезное, заряжающееся с дульной части, стрелковое оружие с относительно коротким по длине стволом. Пулю в нарезы одним шомполом забить практически невозможно — для этих целей использовался специальный молоток. При большей же длине ствола это было сделать затруднительно.
В русской армии штуцерами вооружались лучшие стрелки и егеря. Основная задача егерей — действуя в рассыпном строю, поражать артиллеристов противника с больших дистанций. Артиллерия противника в ответ не могла из-за приличного расстояния использовать картечь, а стрельба ядрами по рассыпному строю неэффективна. При случае егеря поражали и вражеских офицеров. Так в печально известном для русской армии сражении на Черной речке 1855 года (под Севастополем) русскими стрелками были убиты два сардинских генерала, неосмотрительно приблизившиеся к русским позициям в яркой парадной форме. Высокая цена производства, необходимость хорошей подготовки стрелка и длительность заряжания являлись причинами того, что штуцеры не получили широкого распространения в русской армии. После завершения Крымской войны это оружие было вытеснено винтовками, а термин штуцер стал применяться в отношении казнозарядных нарезных охотничьих ружей.

Ружья

Система стрелкового вооружения является достаточно консервативной и в русской армии стрелковое вооружение сохранялось десятилетиями и встречались образцы самых различных эпох. В начале XIX века принимаются на вооружение ружья образца 1805 и 1808 годов. Срок службы ружей в русской армии первой половины XIX века определялся в 40 лет. В русской армии использовались гладкоствольные дульнозарядные ружья. Поскольку унитарных патронов не существовало — патроном являлась мерка пороха, помещенная в матерчатую или бумажную оболочку. Солдат засыпал порох на полку и в ствол оружия, забивал шомполом пулю, используя в качестве пыжа оболочку патрона.
Стрельба велась залпами и по команде. В плотном строю по другому было практически невозможно. Меткость была невысокой, что компенсировалось мощностью залпа, а рана, нанесенная мягкой сферической пулей, очень часто обрекала противника на гибель или ампутацию конечности. По сути, обращение с ружьем сводилось к ряду доведенных до автоматизма приемов заряжания, стрельбы и штыкового боя.
Вопреки устоявшемуся представлению, сам солдат никогда не чистил и оружие — если Пытаться шомполом прочистить ствол — это значит забить затравочное отверстие. Ружье для чистки необходимо было разбирать, что мог делать только ружейный мастер. А особо любознательные нижние чины, пытавшиеся произвести с ружьем что-то большее, жестко и наглядно наказывались унтер-офицерами.
Массивные трехгранные штыки держались, как правило, примкнутыми к оружию. И опять же штык не затачивался. Чтобы нанести жуткую рваную незаживающую рану остроты и не требовалось, поэтому строчка из памятного лермонтовского «Бородино» — это красивый литературный прием.

Тесак саперный образца 1834 года

В Петровскую эпоху первоначально как для офицеров так и для нижних чинов вводится длинная прямая шпага. Однако в пехоте при применении плотных линейных порядков это оружие годилось, пожалуй, только для самообороны, а обучение фехтованию не проводилось. В итоге длинная шпага солдату оказалась не нужна и со времен Анны Иоанновны она вытесняется полусаблями и тесаками.
В XIX веке тесаки могли использоваться в рукопашной схватке в качестве вспомогательного оружия, в случае если солдат утрачивал ружье. Саперные части имели тесаки с зубьями на обухе клинка. А в качестве основного оружия они никогда и не задумывались и никакие приемы фехтования не отрабатывались. Грозные зубья предназначались не для того чтобы пугать или кромсать противника, а для вполне рутинных работ в качестве пилы.

Кортик

Кортики известны в Западной Европе в качестве грозного абордажного оружия с XVI века. В отчаянной схватке на палубе и во внутренних помещениях судна с длинным палашом или шпагой не развернуться. Кортики на заре Нового Времени были весьма внушительной длины от 60 до 80 см. В последующем длина оружия постепенно уменьшается. В России кортики известны с XVIII века.
Абордажные бои и соответственно применение кортиков в русском флоте могло быть в Северной войне, где отмечены четыре боя на воде (из них два на море) когда имели место крупные абордажные схватки. Правда, хоть кортики и были у моряков, ударную силу русских абордажников составляли пехотные части во время движения сидевшие на веслах галер, а в бою использовавшие привычное пехотное вооружение. Поэтому говорить о резне на палубе корабля, где русские моряки в массовом порядке использовали кортики не приходится.
Кортик, тем не менее, стал атрибутом формы морского офицера. Кортик мог выступать в качестве наградного Георгиевского или Анненского оружия. Известно что при помощи кортика Петр I закрыл вопрос об избрании нового патриарха, когда в ответ на недовольный ропот духовенства царь обнажил кортик и вонзил его в стол со словами: «А противомыслящим вот булатный патриарх».
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