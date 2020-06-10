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Что изменится, если в США исчезнут все афроамериканцы 

BigPicture.ru 3 часа назад
Что изменится, если в США исчезнут афроамериканцы
Фото: BigPicture.ru
Беспорядки, начавшиеся в США из-за убийства полицейским темнокожего парня Джорджа Флойда, нанесли стране серьезный финансовый и репутационный ущерб. Уже ни для кого не секрет, что для большинства участвующих в акциях афроамериканцев главное — не торжество справедливости, а возможность безнаказанно грабить, крушить и унижать. Глядя на все это у аналитиков появилось совсем не толерантное желание выяснить, как бы изменились США, если бы все афроамериканцы, живущие в стране, внезапно исчезли.
Справедливости ради стоит отметить, что рассматривалась не ситуация, когда исчезли бы только темнокожие плохиши из негритянских гетто, а абсолютно все афроамериканцы, даже Уилл Смит и Барак Обама. Статистика получилась весьма интересная и заставляющая задуматься.
В первую очередь нужно отметить, что численность населения США сократилась бы на 11,4%, но число работающих американцев — всего на 1,4%. Зато в американских тюрьмах заключенных стало бы меньше на целых 48%, а количество членов всевозможных банд сразу же снизилось бы на 53%.
На 65% меньше станет ВИЧ-инфицированных и на 59% — больных хламидиозом. Число страдающих гонореей снизится на 69%, а сифилисом — на 57%. Благодаря тому, что отпадет необходимость снабжать пособиями миллионы безработных, средний годовой доход американцев вырастет на 20 тысяч долларов. Количество нищих сократится на 54%, а бездомных — на 65%.
Демократическая партия потеряет не менее 26% своих избирателей, а средний IQ американцев поднимется на 7,4%, и по этому показателю Америка догонит Японию. Средний проходной балл тестов SAT для поступления в университеты сразу повысится на 100 пунктов и составит 1100.
Как видим, картина вырисовывается угрожающая — США без афроамериканцев вполне может стать филиалом рая на земле, а этого, с точки зрения баланса добра и зла, допустить никак нельзя.
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Комментарии 8
Истории , Барак Обама , Уилл Смит , Демократическая партия США
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