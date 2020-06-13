Зачем мужчины отращивают ноготь на мизинце 

Длинный ноготь у мужчины на мизинце не заметить сложно — он моментально привлекает внимание. В следующую секунду так и подмывает спросить обладателя такого наманикюренного пальца, зачем ему он? В материале "Рамблера" — несколько версий того, зачем некоторые мужчины отращивают себе ноготь на мизинце.

В былые времена одним из самых известных обладателей длинного ногтя на мизинце был Александр Пушкин. Всем вопрошающим он объяснял, что длинный ноготь на мизинце — это, в ервую очередь, инструмент. Им, по мнению поэта, крайне удобно открывать письма, а это Пушкину приходилось делать каждый день по несколько раз.

Современные мужчины руководствуются другими мотивами. Любителям поиграть в карты такой ноготь помогает зажать в колоде нужную карту. Мастера же говорят, что мизинцем с длинным ногтем удобно что-нибудь подковырнуть или закрутить, если под рукой нет нужного инструмента.

Есть и те, кто уверен, что длинный ноготь защищает его обладателя от сглаза.