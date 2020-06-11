Эта птица обитает в лесах Амазонии, практически не умеет летать и весьма дурно пахнет. «Рамблер» рассказывает, как выглядят «птицы-вонючки» и по какой причине они имеют специфический запах.

Гоацин — довольно большая и вполне красивая птица, при взгляде на которую сложно заподозрить какой-то подвох. Однако близко познакомиться с этими пернатыми вам вряд ли захочется: от птиц исходит очень резкий неприятный запах, напоминающий запах навоза. Так гоацины пахнут всегда и это позволяет им защищаться от хищников: птицы крайне плохо летают и могут стать легкой добычей животных.

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Причина неприятного запаха, исходящего от этих птиц, кроется в уникальной системе их пищеварения. Пища (в основном это листья болотных деревьев с неприятным запахом) переваривается прямо в огромном зобу гоацина, распространяя при этом вокруг смрадный запах.

Кстати, мясо гоацина обладает неприятным вкусом, поэтому охотятся на этих птиц местные жители лишь в самом крайнем случае. Есть их не слишком приятно и негласно считается дурным тоном.