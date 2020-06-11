Студенты заработали три миллиона за день

Австралийские студенты выставили на продажу маски для лица собственного производства и начали зарабатывать по 52 тысячи долларов (3,5 миллиона рублей) ежедневно. Об этом сообщает Daily Mail.

Школьные друзья Мэнни Барбас и Джеймс Хашем (Manny Barbas и James Hachem) основали свой бренд Alya Skin в 2018 году, поскольку заметили, что на рынке нет косметических средств, в состав которых входила бы не сушащая кожу глина.

«Мы создали розовую глиняную маску с ароматом розы, которая подходит для всех типов кожи»,

— рассказал Барбас и добавил, что они также пользуются маской, хотя ее дизайн был создан специально для привлечение внимания женщин.

Стоимость изделия на сайте бренда составляет 44 доллара (три тысячи рублей). В ассортименте марки представлена и другая косметика, которую можно купить в наборе за 104 доллара (семь тысяч рублей). По информации издания, бизнесмены продают 500 наборов в день, зарабатывая при этом больше трех миллионов рублей.

Отмечается, что к концу года доход Alya Skin будет равен 20 миллионам долларов (1,3 миллиарда рублей). «Мы продаем наши продукты каждые 22 секунды в 60 стран мира», — подчеркнул один из предпринимателей.

В июне стало известно, что другие австралийцы начали продавать маски для груди и разбогатели почти на 70 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей) за день. Сестры Бьянка и Бриджет Роччано (Bianca and Bridgett Roccisano) создали свой бренд Booby Tape в 2018 году и заработали за год миллион долларов (70 миллионов рублей).