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Работа, которую вам точно не понравится выполнять 

Анастасия Иванова 3 часа назад
На такой работе вам точно не понравится
Фото: depositphotos.com
Если вы ходите на работу без удовольствия, то эта подборка от "Рамблера", вполне возможно, изменит ваше отношение. Иногда сложно поверить, в каких условиях приходится работать обычным людям. Вы готовы с ними поменяться?

Самый глубокий золотой рудник на планете Мпоненг (Йоханнесбург, ЮАР)

Он уходит в глубину почти на 4 километра, тоннели имеют совокупную длину 380 километров. Ежедневно огромные лифты доставляют в рудник 4 000 человек. На нижних уровнях температура достигает +60 градусов по Цельсию.

Обсерватория «Сфинкс» (перевал Юнгфрауйох, Альпы, Швейцария)

Обсерватория находится на высоте 3 570 метров над уровнем моря, внутри оборудованы жилые и общественные помещения, лаборатории, мастерская, метеорологическая станция. Также у обсерватории есть две открытых площадки. Чтобы добраться до «Сфинкса», нужно приехать к подножию горы, откуда к вершине сотрудников и туристов поднимает скоростной лифт.

Иджен (Индонезия)

Иджен — действующий вулкан, в кратере которого местные жители добывают серу. Ежедневно они забираются на высоту 2 750 метров, чтобы добраться до края кратера, а потом спускаются вниз примерно на 900 метров. За такую работу работники получают всего 11 долларов в день.
Видео дня. Призраки, снятые камерами наблюдения
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