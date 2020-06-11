Почему русские так часто моют руки 

Наших соотечественников, побывавших в «цивилизованных» странах Запада, часто шокирует, что многие тамошние жители часто не моют руки перед едой или после посещения уборной. Для нас же, русских, это в порядке вещей. Почему?

Историческая традиция

Западные историки не зря называли славян «льющими воду». Дело в том, что наши предки мылись в проточной воде, тогда как все остальные европейцы — в тазах и кадушках, те, что побогаче — в ваннах. Согласно древнеславянской мифологии, такой способ мытья имел четко выраженный сакральный смысл. Будто бы сам Перун-громовержец 25 000 лет назад завещал: «Омывайте после дел ваших руки ваши, ибо кто рук своих не омывает, тот силу Божию теряет».

В Европе же дела обстояли иначе. Даже высокопоставленные лица не утруждали себя мытьем. Говорят, что испанская королева Изабелла Кастильская вымылась за свою жизнь только однажды — перед свадьбой. Король Франции Людовик XIV мылся всего пару раз, и то по совету врачей. Королева Мария-Антуанетта соизволила умыться дважды: перед собственной свадьбой и перед казнью. Кстати, по преданию, французы изобрели духи, чтобы заглушить вонь от немытого тела.

В просвещенных Нидерландах, куда прибыл учиться Петр I, «в 1660 году все еще садились за стол, не вымыв руки, независимо от того, чем только что занимались», сообщает историк Поль Зюмтор, автор «Повседневной жизни Голландии во времена Рембрандта».

Европейцы ограничивались обтиранием влажными тряпками, розовой водой и т.п., что не давало особого гигиенического эффекта. На русских же, моющихся в банях, смотрели как на диковинку.

Эпидемии косили европейцев куда чаще, чем русских, именно из-за такого образа жизни. Регулярно мыться они стали, как опять же гласит предание, только после того как «русы» научили их варить мыло. Да, мыловаренная традиция возникла также на Руси!

Советский гигиенический культ

В Советском Союзе вопросам гигиены с самого начала стали придавать чуть ли не политическое значение. Был провозглашен лозунг: «В здоровом теле, здоровый дух». Пропагандировался культ спорта, а заодно — и культ чистоты. Государству для строительства социализма нужны были здоровые, выносливые особи.

Правительство понимало, что пренебрежение к гигиене может обернуться серьезными эпидемиями. Поэтому всячески старалось привить гражданам гигиенические навыки. Например, во многих госучреждениях висели плакаты «Просьба на пол не плевать», а также призывавшие чистить по утрам зубы и ходить после работы в баню… Советских детей учили в обязательном порядке мыть руки перед едой, после улицы и после туалета.

Соображения экономии

Вот свидетельство одного из российских интернет-пользователей: «Недавно пришлось наблюдать за семьей русской эмигрантки, вышедшей за канадца. Их сын, который даже не говорит по–русски, моет руки под открытым краном как мама, тогда как папа затыкает раковину пробкой и плещется в собственной же грязной пене. Мытье под струей русским кажется настолько естественным, что мы всерьез не подозреваем, что являлись, чуть ли не единственным (во всяком случае, одним из немногих) народом в мире, который поступал именно так».

В отличие от нас, европейцы и американцы привыкли экономить воду. Тем более что во многих местах попросту нет централизованного горячего водоснабжения, и приходится греть воду электрическими бойлерами, то есть платить еще и за электричество. А это довольно накладно. Поэтому стараются лишний раз не принимать водные процедуры, а наших соотечественников за границей часто предостерегают от бесконтрольного литья воды: «Ты не в России!»

Как правильно мыть руки?

— если вы пришли с улицы;

— если вы испачкались;

— после посещения туалета;

— перед тем как есть или готовить пищу и после этого;

— после обработки ран, использования мазей;

— после ухода за больным или смены подгузников ребенку;

— после контакта с животными или их фекалиями;

— после выноса или сбора мусора;

— после кашля, чихания в руку или сморкания.

— перед надеванием или извлечением контактных линз. Кто же прав — мы или они? Действительно, злоупотреблять мытьем рук не следует, предупреждают специалисты. Дело в том, что при этом мы можем уничтожать не только вредные, но и полезные бактерии. Но в некоторых случаях мыть руки просто необходимо. Например:

Мытье рук должно занимать не менее 30 секунд, а в идеале целую минуту, утверждают сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний в США. Вода при этом может быть теплой или прохладной, но не слишком горячей. Чтобы смыть болезнетворные микроорганизмы, желательно использовать мыло или антисептик. Последний вариант сгодится, если нет доступа к проточной воде.