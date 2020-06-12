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Почему Сталина вынесли из Мавзолея 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Почему Сталина вынесли из Мавзолея
Фото: wikipedia.org
Почти 60 лет назад тело Иосифа Сталина было вынесено из Мавзолея на Красной площади. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
9 марта 1953 года, через четыре дня после смерти Сталина, его тело было помещено в Мавзолей. Он лежал в своем повседневном мундире с наградами.
Однако 30 октября 1961 участники XXII съезда КПСС постановили:
«Серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В. И. Ленина».
И уже 31 октября того же года военные приступили к подготовке перезахоронения тела Сталина.
Ночью, 7 ноября, войска оцепили Красную площадь. В строжайшей секретности у стены Кремля была вырыта могила. Для Сталина сколотили простой деревянный гроб и обтянули его черным и красным драпом.
Бывший комендант Мавзолея, полковник К. А. Мошков, вспоминал:
«По русскому обычаю кое-кто бросил по горсти земли, и солдаты закопали могилу».
В это же время художник Савинов изготовил широкую белую ленту с надписью «Ленин», чтобы закрыть на Мавзолее имя Сталина, пока не будут выложены буквы из мрамора.
Изначально на месте новом захоронении Иосифа Сталина была установлена простая плита из белого мрамора с именем и годами жизни. Позже, в 1970 году, ее поменяли на бюст.
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Истории , КПСС
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