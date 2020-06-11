Жуткая история зеркала-убийцы

В 1997 году во Франции произошло весьма странное событие: торговцы антиквариатом обратились к прессе с просьбой предупредить собирателей старины ни в коем случае не покупать зеркало, на раме которого есть надпись «Луи Арпо, 1743 год». О том, что же это было за зеркало и почему его так боялись, рассказывает "Рамблер".

Личность самого создателя зеркала "Золотые ангелы" (называли его так из-за фигур двух ангелочков, расположенных в верхней части рамы) была весьма загадочной. Ходили слухи, Луи Арпо занимался черной магией и был членом тайных обществ. Неудивительно, что зеркало, созданное им, вскоре окутал ореол мистики. И, по всей видимости, не напрасно.

Во второй половине 18 века зеркалом владел богатый банкир, проживавший в Париже. 30 сентября 1769 года он отправился в гости к своей сестре, но до места назначения так и не добрался: его пустую карету нашли в лесу. Сам банкир бесследно исчез. Его и называют первой жертвой зеркала-убийцы.

В 1853 году скончалась еще одна владелица странного зеркала. Лауре Ноэль было всего 23 года, девушка погибла от кровоизлияния в мозг.

Антиквары уверяли, что переходя от одного владельца к другому, за всю историю своего существования это зеркало стало причиной гибели как минимум 38 человек.

Прийти к единому мнению исследователи этого «зеркального» феномена не смогли. Кто-то считал, что зеркало провоцирует кровоизлияния в мозг, отражая определенным образом лучи света. Кто-то говорил, что убийствам способствует заложенная изначально или накопленная зеркалом отрицательная энергетика. А кто-то заявил, что это магическое зеркало — воронка, утягивающая души в потусторонний мир. Единого мнения до сих пор нет. А зеркало-убийца пропало.