Чему научили Гитлера его наставники 

У Адольфа Гитлера было много «учителей». Гитлер оказался талантливым учеником: он был слабым, морально забитым отцом мальчиком, а стал для Германии символом возрождения. Благодаря своим «преподавателям», он подчинил своему мнению толпы людей, научился управлять публикой и доводить ее до состояния исступления.

Йорг Ланц фон Либенфельс

Среди людей, которые повлияли на «раннего» Гитлера, был автор популярных брошюр «Остара» Ланц фон Либенфельс. Либенфельс рассказывал, что Гитлер посещал его в редакции в Родауне, в 1909 году. Он вспоминает, что Гитлера интересовали расовые теории Ланца, он покупал старые номера для завершения коллекции журналов, и Ланц даже дарил ему некоторые издания, чтобы у Гитлера была возможность доехать домой на сэкономленные деньги. Ланц фон Либенфельс изобрел квазинауку, которую назвал теозоология. Он считал доказательствами связей между людьми и животными древние изображения — рыцарь на спине зверя, животные на барельефах Ассирии. В начале 20 века эти псевдонаучные знания оказались доказательной базой для антисемитов, которые выступали против браков семитов и арийцев. Ланц писал о том, что выведены полубоги, которые будут править миром. Также он писал, что новая религия требует полигамии, но вместе с тем налагает запрет на смешанные браки. По разумению Ланца, евреев необходимо было отправить на Мадагаскар. Высказывания Ланца фон Либенфельса позже нашли применение в политике Третьего рейха. Примечательно, что по происхождению Либенфельс был евреем.

Эдмунд Фостер

Благодаря этому человеку, будущий тиран и диктатор поверил в избранность, и то, что он обладает сверхчеловеческими способностями. Во время Первой мировой войны Гитлер попал в газовую атаку, и поступил в госпиталь, будучи в тяжелом психическом состоянии. Гитлер «убедил» себя, что навсегда потерял зрение, и действительно, его зрение снизилось, хотя несколько врачей говорили о том, что Гитлер совершенно здоров. Эдмунд Фостер решил применить к нему метод гипноза, и заставил его поверить в то, что Гитлер всемогущ, и может вернуть себе зрение, если захочет. Будущий диктатор «восстановил» зрение и заболел другой болезнью — синдромом собственной исключительности и избранности. В 1933 году Эдмунд Фостер решил опубликовать свой метод «лечения» Гитлера, но его быстро ликвидировали сотрудники Гестапо.

Герман Штайншнайдер

Герман Штайншнайдер — это настоящее имя Эрика Яна Хануссена. Его называли «берлинским магом», «предсказателем». Он преподавал Гитлеру уроки драматического и ораторского искусства, учил его подчинять мнение людей и управлять толпой. Примечательно, что Штайншнайдер был евреем по происхождению, и все время скрывал свое происхождение, в том числе с помощью псевдонима «Эрик Ян Хануссен». С 1930 Штайншнайдер активно поддерживал представителей национал-социалистической партии Германии, и даже давал «предсказание» о пожаре в Рейхстаге — хотя на самом деле предсказание основывалось на сведениях СА. Но эти действия не спасли Штайншнайдера от гибели. В 1933 году его мертвое тело нашли около Берлина в лесной чаще. По документам, Штайншнайдера убили члены СА.

Дитрих Эккарт

Дитрих Эккарт — состоятельный германский политик, драматург, журналист. В период с 1920 по 1923 года, Эккарт «работал» над имиджем Гитлера в обществе, знакомил с нужными людьми, налаживал связи. Эккарт познакомил будущего фюрера со многими людьми, которые помогли Гитлеру прийти к власти. Эккарт считал себя главным наставником Гитлера. В 1923 году он написал письмо своим «коллегам» по тайному обществу «Туле»: «Следуйте за Гитлером! Он прекрасно танцует, но это был я, кто научил его слышать музыку. Я снабдил его средствами связи. Не скорбите по мне: я повлиял на историю больше, чем любой другой немец». Эккарт обучал Гитлера способности внушать толпам свое мнение, используя не только слова, но и мимику, жесты. Журналист научил Гитлера доводить толпу до исступления, манипуляторным техникам «вкладывания» информации в толпу «подготовленных» людей.

Впервые с Карлом Хаусхоффером Гитлер встретился в тюрьме Лансберг, где отбывал наказание за пивной путч. Позже геополитик стал «тенью» Гитлера, его политической музой. Хаусхоффер вдохновил Гитлера написать «Mein Kampf», и «подарил» идею создания арийской сверхрасы.

Карл Крафт

Личный астролог Гитлера Карл Крафт входил в группу приближенных к фюреру лиц. Гитлер с детства увлекался книгами по мифологии и оккультизму, и во взрослом состоянии это выразилось в окружении себя магами, астрологами, поиску священных мест и организации создания «Аненербе». Крафт не раз спасал жизнь вождя, предсказывая дату и место покушения на жизнь Гитлера.

После «ночи длинных ножей» в 1934 году Генрих Гиммлер становится одним из близких людей в окружении Гитлера. Он числился полицай-президентом Мюнхена, и ежедневно проводил кампании по задержанию будущих преступников — тех, кто хотел убить Гитлера. Такая работа не могла пройти мимо фюрера, и он назначил Гиммлера главой СС по обеспечению безопасности своей персоны. Так Гиммлер вошел в круг «избранных», и оказывал на Гитлера большое влияние.