Как Советская власть русифицировала народы СССР 

Советское правительство уже с 20-х годов взяло курс на усиленную централизацию власти. Это делалось не только через чиновников, но и посредством интенсивного взаимного проникновения культуры: прессы, литературы, радио. Не было тенденции насаждать повсюду русский язык. Напротив, на протяжении всего существования СССР проводилась огромная работа по развитию местных языков. Русский был объединяющим: владея им, можно было получить хорошее образование, сделать карьеру, иметь доступ к обширному культурному наследию; на русском издавалась центральная пресса.
Как решался языковой вопрос при СССР
Большевики стремились приобрести влияние у тех слоёв населения, которые не были вовлечены в социальную активность при царской власти. К этим категориям относились многие нерусские народы страны. Наряду с политикой и экономикой, в первые же годы существования Советов был поднят вопрос о местном образовании. В 1921-м году X съезд КПСС принял постановление:
«…помочь трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую вперед центральную Россию, помочь им:
а) развить и укрепить у себя советскую государственность в формах, соответствующих национально-бытовым условиям этих народов;
б) развить и укрепить у себя действующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и психологию местного населения;
в) развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просветительные учреждения на родном языке;
г) поставить и развить широкую сеть курсов и школ как общеобразовательного, так и профессионально-технического характера на родном языке (в первую голову для киргиз, башкир, туркмен, узбеков, таджиков, азербайджанцев, татар, дагестанцев) для ускоренной подготовки местных кадров квалифицированных рабочих и советско-партийных работников по всем областям управления и прежде всего в области просвещения».
С 1923 года издавались газеты на 23-х национальных языках. Для написания статей привлекались местные рабкоры и сельские корреспонденты. Конечно, вся пресса была сильно политизирована. В сентябре 1930 года Политбюро ЦК ВКП (б) постановило реорганизовать Главлит, сместив беспартийных редакторов и объединив должность редактора и цензора. Однако по-прежнему поощрялось развитие национальной литературы. Как пример объединения этих двух тенденций, труд Сталина «Краткий курс истории ВКП (б)» был издан на 67 языках народов СССР.
Почему в разных частях страны по-разному владели русским языком
Советская власть стимулировала обмен трудовыми кадрами между разными регионами страны. Студентов по распределению направляли туда, где не хватало кадров. Жители России могли поехать на работу в любую из союзных республик. В свою очередь, многие ехали на учёбу в столицу. В ВУЗах существовала квота для студентов из регионов: их принимали на учёбу вне конкурса, чтобы впоследствии они заняли рабочие места у себя дома. Жители Кавказа и Прибалтики хорошо знали русский благодаря развитию туризма. Происходила ротация населения, которая способствовала овладению русским языком.
Из этой схемы выпадали народы Крайнего Севера. До прихода Советской власти они были сплошь неграмотны, и впоследствии владели русским языком хуже всех остальных этносов многонационального государства. Сказывалась удалённость от Центра, несходство быта, а также большое разнообразие языков этих малых народов. Также некоторые народы столетиями вели себя по отношению к пришельцам весьма агрессивно. Покорение таких народов как чукчи, манси, эвены, вплоть до прихода к власти Советов было относительным. Советская власть повела себя в отношении малых этносов мудро и тактично.
Член-корреспондент Академии Наук СССР, лингвист Ф. П. Филин писал, что достижения Советского Союза в области развития национальных отношений и языков «имеют всемирно-историческое значение». Большинство языков малых народов были бесписьменными. Доктор филологических наук М. И. Исаев в своём труде «О языках народов СССР» указывал, что из 130 языков к моменту установления Советской власти разработанную письменность имели всего 20.
Народ чукчей
Развитие литературы в регионах стимулировалось продвижением местных талантливых писателей. На Чукотке — наиболее отдалённом во всех отношении крае, начали строиться посёлки и школы. Была создана адаптированная письменность, началось массовое обучение грамоте. Первой книгой на чукотском языке был букварь «Челгыкалекал» — Čelgь-Kalekal («Красная грамота»), выпущенный в 1932-м году. Над его созданием работали студенты Института народов Севера под руководством профессора В. Г. Богораз.
Первым чукотским писателем считается Тынэтэгын (Фёдор Тинетев), автор книги «Сказки чаучу», которая была издана в 1940-м году.
В 1950—1960-е годы началась творческая деятельность чукотских поэтов В. Г. Кэулькута, В. Тымнетувге и других. Особую известность, в том числе за рубежом, получил писатель Юрий Рытхэу.
В 1974 году был издан сборник «Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки», составленный Г. А. Меновщиковым.
Книги издавались на чукотском и русском языках.
Народ манси
Кроме Чукотки, жил своим обособленным бытом древний этнос манси. У этого народа до СССР также не было письменности: первый букварь также был издан в 1932-м году. В течение многих лет производился тщательный сбор мансийских народных мифов, песен, легенд. Впервые они появились на страницах журнала Ханты-Мансийского педучилища «Советский Север» и в окружной газете «Остяко-Вогульская правда». Первые оригинальные произведения мансийских писателей были опубликованы в конце 1930 — начале 1940-х. Первая мансийская писательница М. Вахрушева начала печататься в 1938. Позднее в мансийскую литературу вошёл писатель П. Еврин — автор повести «Два охотника» (1940). В послевоенные годы вышли автобиографические повести мансийских авторов М. Вахрушевой «На берегу Малой Юконды» (1949) и М. Казанцева «Рассказ о себе» (1949). Первым профессиональным поэтом манси стал Юван Шесталов (книга стихотворений «Пойте, мои звёзды» опубликована в 1959).
Часть произведений создавалась на русском, часть — на мансийском языке.
Народы, у которых была арабская письменность
Азиатские народы пользовались арабским алфавитом, который не вписывался в общероссийскую языковую картину. Естественно, эти народы находились в сфере влияния таких стран как Иран и не испытывали стимулов пользоваться русским языком. Там большой властью обладало мусульманское духовенство, что делало эти регионы почти неуправляемыми. Киргизия, Азербайджан, Узбекистан, Туркмения — в этих республиках шла острая борьба за замену арабского шрифта на латиницу. 15 августа 1930 г. Президиум Совета Национальностей ЦИК СССР принял специальное постановление по докладу Центрального комитета нового тюркского алфавита. В докладе подводились итоги проведения латинизации письменности за 1927—1930 гг. Латинский алфавит, говорилось в постановлении, «одержал полную победу над арабской графикой, охватив 36 национальностей с численностью более 3,5 млн трудящихся».
Неоднократно вставал вопрос: почему тюркоязычные республики не перевели на кириллицу? Считается, что русские не захотели слишком навязываться в этом вопросе.
Общая картина
Как с чукчами и хантами, аналогичным образом сложилась ситуация с народами нивхов, удэгейцев, вепсов, алеутов, кетов, ительменов, эвенов, хантов, ульчей, и множества других. Русификация местного населения проходила в достаточно ненавязчивой форме, напротив: действовала стимуляция именно национальных языков и культуры. Было проще и выгоднее стать этническим писателем, нежели русским. Эта тенденция доходила до того, что, например, корякский писатель по имени Владимир Владимирович Косыгин взял псевдоним Коянто.
Советский Союз дал миру таких талантливых писателей, как Расул Гамзатов, Ян Райнис, Юрий Рытхэу. И в настоящее время, несмотря на все политические коллизии, русский язык продолжает быть объединяющим фактором для всех народов СССР.