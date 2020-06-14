Как Папа Римский выбрал фашизм 

Во время установления фашистского режима в Италии некоторым известным деятелям в той или иной сфере приходилось идти на сделку с совестью ради сохранения жизней, достижения личных целей и по другим причинам. "Рамблер" рассказывает о непростом решении Папы Римского Пия XI, который отказался от моральных принципов в угоду диктатуре Муссолини, который, со своей стороны, поспособствовал укреплению позиций церкви.

Согласно американскому историку Дэвиду Керцеру, который изучил ватиканские архивные документы времен Второй мировой войны, отношения Святого престола и фашистского режима были довольно непростыми вплоть до смерти Пия XI в 1939 году.

Отрицания права частной собственности. Отстаивания интересов конкретных классов. Отсутствия стремления к солидарности слоев общества. Исследователь полагает, что в 1922-1924 годы Муссолини не мог обойтись без поддержки церкви ввиду противостояния с Итальянской народной партией, которая стояла на пути у диктатора. Соглашение с Ватиканом позволило склонить чашу весов в пользу лидера Национальной фашистской партии (НФП), позволив ему захватить власть. Кроме того, папа римский запретил католикам поддерживать социалистов, которые являлись единственной реальной альтернативой Муссолини. В энциклике от 1931 года понтифик писал, что социализм не может сочетаться с католицизмом из-за:

Пий XI считал церковь единственной по-настоящему тоталитарной организацией, а любого, кто такого мнения не разделял, следовало наставлять на истинный путь. Папа римский осуждал даже встречи католических и протестантских объединений, данное "правило", кстати говоря, сохранилось до Второго Ватиканского собора, открытого в 1962 году.

По словам Муссолини, понтифик полагал, что в системе фашистского учения, руководствовавшегося порядком, нет противоречий католическому верованию.

В качестве встречного шага итальянский диктатор гарантировал введение в школах религиозного воспитания, в классах развесили соответствующую учению символику, а в армии вновь появились военные священники. К тому же, лидер НФП собственным примером посещения месс продвигал веру в массы.

Примечательно, что для Ватикана Гитлер оставался язычником, проповедующим собственную еретическую религию, а вот итальянский режим представлялся силой, помогающей церкви. Надо понимать, что для Святого престола наиболее важным являлось укрепление институционального влияния на общество. Поэтому в 1933 году понтифик согласился заключить с Немецким рейхом имперский конкордат, предоставляющий церкви определенные преимущества. Антипатия к немецкому лидеру здесь перекрывалась практической пользой для Ватикана.

Уже позднее, в марте 1937 года, Пий XI опубликовал документ, в котором рассказывал о притеснении церкви в Германском рейхе: недовольство вызывало то, что Гитлер не выполнял договоренностей конкордата, а церковники превратились в слуг режима.

Впоследствии папа римский начал сожалеть о содеянном и даже предпринимал попытки исправить положение: так, в феврале 1939 года он планировал обратиться к епископам с посланием о противостоянии расизму и антисемитизму, однако скончался за день до обращения. Его преемник Пий XII, преследуя интересы Муссолини, попытался уничтожить все угрожающие режиму письменные послания своего предшественника. Сохранившиеся отрывки из энциклики Пия XI были опубликованы спустя 20 лет, через четыре месяца после смерти понтифика, всецело поддержавшего диктатора.