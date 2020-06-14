Сколько стоил секс в древности

На стенах публичного дома в Помпеях красовались не только различные изображения людей, подверженных страсти, но и надписи посетителей заведения. Импровизированная доска отзывов мужчин, которые делились с другими впечатлениями и называли имена местных нимф, также служила прайс-листом для клиентов. "Рамблер" разбирается, сколько стоила продажная любовь в Древнем Риме и Древней Греции.

Древнеримское ценообразование

Согласно одной из надписей из лупанара (публичного дома) Помпеев, посетитель рассказывает, что хорошо "провел время" с некоей дамой за один денарий. С течением времени вес и, соответственно, стоимость монеты менялась. Известно, что ориентировочно в 141 году до н.э. денарий равнялся суточному жалованию римского легионера.

Налог на проституцию впервые ввел император Калигула в первой половине I века н.э. С этого момента фактически стоимость услуг проститутки определялась тремя вариантами: денарий (16 ассов), 8 ассов и 6 ассов.

Впрочем, в некоторых районах Древнего Рима стоимость продажной любви была пониже: например, римский поэт Марк Валерий Марциал писал, что "доступные ласки" можно получить за 2 асса.

Что можно было купить за ассы

За один асс предлагалось снять на вечер комнатку для любовных забав. Такая цена была и за миску дешевой еды из бобовых или пол-литра плохого вина.

Два асса стоила буханка хлеба, а, согласно записям Сенеки, за такую цену можно было организовать ужин бедняка.

Пол-литра хорошего и дорогого фалернского вина покупали за четыре асса.

Цены в Древней Греции

Что же касается древнегреческих цен на куртизанок, то визит к ним обходился мужчине от одного обола до драхмы (6 оболов). Зависело, конечно, от умений нимфы.

Чернорабочие поденщики в Древней Греции получали от одной до полутора драхм за день работы. Члены афинского Совета получали по пять оболов, а те, кто возлагал на себя дополнительные государственные обязанности, получали еще один обол на питание.