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Где и как отдыхали советские люди 

Полина Алферова 1 час назад
Где и как отдыхали советские люди
Фото: Кадр из фильма "Из жизни отдыхающих"
Каждый советский человек имел право на отдых, однако реализация этого права сопровождалась нюансами. Подробности — в статье «Рамблера».
С самого начала советская власть пропагандировала пользу пеших туристических походов, в первую очередь, среди молодежи и школьников. Остальным предлагался солидный отдых в санаториях и домах отдыха, путевки туда распространяли профсоюзы. Во времена оттепели стал популярным «дикий» отдых, когда отдыхающие жили в палатке или снимали угол у местных. Молодежь увлекалась экстремальным туризмом — например, альпинизмом или сплавами по горным рекам.
Путевки были бесплатными или оплачивались отдыхающими на 30% стоимости.
Но были льготные категории граждан, которые всегда отдыхали бесплатно: ветераны ВОВ и труда, пенсионеры, матери-одиночки.
Но распределение путевок во многом зависело от сезона. Зимой поехать в Сочи, Ялту или даже Прибалтику было куда проще, чем летом — тогда могли предложить только местные дома отдыха. Поэтому в семейных альбомах часто можно найти фотографии дам в пальто и шапках на фоне черноморских пейзажей. По этой же причине муж и жена не всегда могли согласовать отпуск в одно и то же время и ездили отдыхать отдельно. Хотя чаще всего так происходило из-за того, что один из супругов должен был остаться с детьми, если для детей не удалось получить путевку в лагерь.
Чтобы получить путевку в санаторий, нужно было принести справку от лечащего врача, которая подтверждала, например, наличие хронических заболеваний.
Санатории принадлежали предприятиям или были всесоюзными здравницами.
Вторые ценились выше, но и попасть туда было сложнее — путевки распределял ВЦСПС (Всесоюзный центральный союз профессиональных союзов). В этом случае задействовали связи и даже взятки.
Минимальный срок пребывания в санатории — 24 дня, максимальный — 52 дня. Отдыхающий по прибытии проходил медосмотр, после чего ему назначались необходимые процедуры. Кормили в санаториях хорошо и с учетом разных диет каждый мог выбрать самые безопасные для себя блюда. Но алкоголь был под запретом. Однако на юге многие тайком пробовали домашние вина.
Все остальное зависело от уровня санатория — ведомственные отличались чистотой и вежливым персоналом.
Заведения попроще были похожи на больницы с удобствами на этаже и старым постельным бельем. Обычно в одной комнате жили два-три человека.
При этом в дома отдыха и санатории могли приехать и популярные артисты с выступлениями, и лекторы, устраивались различные конкурсы, например, танцев.
Однако каждый отдыхающий в санатории жил по распорядку дня — например, были запрещены ночные купания в море или пребывание в чужой палате после отбоя — за нравственностью отдыхающих строго следили. Все отметки о поведении заносились в специальный талон, который нужно было по возвращении домой отдать своему начальнику. И если отдыхающий нарушал режим, то второй раз получить путевку было невозможно.
В негласном рейтинге советских курортов первое место занимали прибалтийские — Клайпеда, Юрмала, Хаапсалу и другие.
Туда ездили не за морем и солнцем, а за «несоветской» жизнью — вкусная еда в кафе и столовых, кофе с ликером, вежливый персонал, дискотеки, чистые улицы, относительное изобилие в магазинах.
Самой сложной задачей было получить заграничную путевку. Но сама путевка ничего не решала. Нужно было согласовать свою кандидатуру на нескольких уровнях: характеристика с места работы или учебы, подписанная в парткоме, беседа в райкоме или горкоме, одобрение в местном управлении КГБ. Если кандидатура не проходила эту последнюю проверку, то гражданин автоматически становился невыездным.
Утвержденных счастливчиков инструктировали на партийно-комсомольских инстанциях не только на предмет поведения. Могли запретить брать с собой определенные вещи — например, мини-юбки. К тому же нужно было сдать экзамен на понимание политической ситуации в государстве.
Каждую группу советских туристов сопровождал прикрепленный гид, который позже отчитывался о поведении подопечных в КГБ.
Несмотря на это, туристы часто старались ускользнуть от бдительного ока куратора, чтобы купить дефицитные вещи — например, джинсы, сапоги, нижнее белье, детскую одежду — или посетить злачные места. Самые ловкие и настойчивые могли даже побывать в ночном клубе.
Как бы там ни было, для советского человека отдых становился отдельной жизнью и оставлял незабываемые воспоминания. А курортные знакомства иногда становились основой многолетней дружбы или брака.
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