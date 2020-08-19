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Мужской и женский мозг: чем они различаются 

Анастасия Иванова 1 час назад
Мужской и женский мозг: чем они различаются
Фото: depositphotos.com
Многие люди уверены в том, что женский и мужской мозг различаются по многим параметрам. Но так ли это на самом деле? "Рамблер" попробовал найти ответ на этот вопрос.

Синхронизация нервной деятельности

Исследователи изучили модели сотрудничества мужчин и женщин. Пары, состоящие из двух мужчин, двух женщин, а также пары мужчина-женщина выполняли одну и ту же задачу. В ходе эксперимента выяснилось, что синхронизация нервной деятельности была гораздо выше в однополых парах, но при этом наблюдалась в разных участках мозга у мужчин и женщин.

Структура мозга

В обществе давно бытует стереотип о том, что женщина способна выполнять множество дел одновременно, пока мужчина способен сосредоточиться лишь на одном. Данная теория была основана на предположении о том, что у представительниц прекрасного пола лучше связь между полушариями мозга. А у мужчин, в свою очередь, нейроны активнее передают информацию в пределах лишь одного полушария. Однако в ходе нескольких исследований стало понятно, что мужчины склонны к многозадачности не меньше, чем женщины.
Вместе с тем сильный пол лучше ориентируется в пространстве, а также справляется с задачами на вращение фигур, в то время, как женщины преуспевают в запоминании объектов и их локализации.

Белое и серое вещество

Серое вещество ответственно за центры обработки информации, белое, в свою очередь, за связь между этими центрами. Ученые установили, что у мужчин в 6,5 раз больше серого вещества, чем у женщин, а у представительниц слабого пола при этом в 10 раз больше белого вещества. По мнению исследователей, возможно, именно этим обусловлены успехи мужчин в решении задач на логику и вербальные способности женщин.
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Истории , Образование
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