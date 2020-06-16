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Почему полмиллиарда китайцев не чистят зубы 

Мария Сергеева 24 минуты назад
Почему полмиллиарда китайцев не чистят зубы
Фото: depositphotos.com
Для нас чистка зубок стала ежедневной нормой, которой ввиду наличия в пище различных элементов, легко разрушающих эмаль, не стоит пренебрегать. В Китае, однако, со стоматологией ситуация довольно сложная. Так по оценке экспертов, около 500 млн китайцев никогда не чистили зубы, передает BBC. "Рамблер" рассказывает, в чем причина такого феномена, и как жители КНР следят за своими зубами.
На территории Китая производится большое количество стоматологического оборудования и расходных материалов, необходимых в данной области, но в самом государстве с дентальным здоровьем населения некоторые проблемы. Так, согласно данным агентства СhinaBriefing, 94% китайцев имеют соответствующие затруднения.
В первую очередь, это связано с тем, что на один миллион жителей в стране всего 100 специалистов (для примера — в РФ 400 на 1 млн).
По большей части проблемы с зубами имеет население юго-восточного Китая и жители сельских районов, где гигиена полости рта не является приоритетной.
Чтобы решить проблему с зубами в КНР используют китайскую народную медицину, которая до сих пор актуальна. В частности применяются методы акупунктуры (иглоукалывания) и прием растительных лекарств для облегчения зубной боли. Некоторые китайцы уверены, что проблемы в ротовой полости связаны с состоянием организма, поэтому нередко избегают стоматологического кресла, предпочитая лечить тело.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения проводят в государстве просветительскую кампанию, чтобы изменить ситуацию того, что полмиллиарда жителей Китая игнорируют чистку зубов.
Замену обычной зубной щетке и пасте китайцы нашли в полоскании рта холодным чаем, солевым раствором, а также другими схожими средствами.
Испорченные и выпадающие зубы жители предпочитают не вырывать, стремясь сохранить "естественность" улыбки.
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Истории , ВОЗ
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