Почему русские воевали против болгар во время ВОВ

Во Второй мировой войне, как и в Первой, Царство Болгария было союзником Германии. Поэтому нередко встречающиеся утверждения, будто болгары и русские в ХХ веке никогда не воевали между собой, совершенно не соответствуют действительности.

Во время Первой мировой войны, в 1916-1917 годах, русские и болгарские части неоднократно имели боевые столкновения на Румынском и Салоникском фронтах, местами очень ожесточённые. Например, у города Монастир в Македонии в ноябре 1916 года 2-я особая русская бригада потеряла около трети личного состава в боях с болгарскими войсками.

В России к концу 1917 года находилось около 2 000 (по другим данным — 5 000) военнопленных болгарской армии.

В марте 1941 года Болгария присоединилась к Тройственному пакту и предоставила Германии свою территорию для размещения войск, готовившихся к вторжению в Грецию. В апреле 1941 года немецкие военные операции распространились и на Югославию. Болгария официально не объявила войну Греции и Югославии, но приняла участие в их оккупации, присоединив к себе значительные территории (после войны все они были возвращены).

Болгария также воздержалась от объявления войны Советскому Союзу после 22 июня 1941 года. Традиционно это объясняется боязнью правящих кругов Болгарии, что её армия станет воевать против русских, которым страна обязана освобождением от турецкого ига. Однако в Первую мировую войну это обстоятельство не помешало болгарам воевать против Российской империи. Теперь же в России властвовали большевики, к которым болгары не могли испытывать никакой признательности. Истинная причина, видимо, заключалась в опасении посылать войска вообще куда бы то ни было. Дело в том, что монархический режим в Болгарии переживал постоянный внутриполитический кризис.

Однако 13 декабря 1941 года под нажимом Гитлера Болгария всё-таки объявила войну далёким от неё западным союзникам СССР — США и Великобритании.

Неверно и утверждение, что во Вторую мировую войну не было боевых стычек между советскими и болгарскими вооружёнными силами. Формально не воюя против СССР, болгарские военные входили в состав конвоев немецких и румынских транспортов в Чёрном море. Со своей стороны, подводные лодки советского Черноморского флота активно действовали вблизи берегов Болгарии. Они ставили минные заграждения у болгарских портов Варна и Бургас, вели разведку, при случае атаковали конвои.

Уже в 1941 году произошёл ряд столкновений, в которых приняли участие болгарский флот и авиация.

Так, до конца года болгарские самолёты береговой охраны пять раз атаковали обнаруженные ими советские подводные лодки, но лишь один раз попали в цель, причём факт потопления находится под вопросом. Достоверно известно, что в болгарских территориальных водах на минах подорвались две советские подлодки. А 6 декабря 1941 года в районе Бургаса болгарские сторожевые катера вывели из строя советскую субмарину Щ-204. На советских минах подорвался болгарский транспорт «Шипка».

9 сентября 1941 года советская подводная лодка Л-4 в надводном положении обстреляла из орудий и потопила болгарское судно «Успех». Стычки возникали и в дальнейшем, но реже, так как, пока Крым находился под контролем стран «оси» (с июля 1942 года по май 1944 года), советским подлодкам было трудно достигать побережья Болгарии.

Ещё одно неверное утверждение про Болгарию времён Второй мировой войны — то, что она была оккупирована Германией. Немецкие войска дважды в 1941-1944 годах вступали на территорию Болгарии. Первый раз это было сделано для военной операции против Греции и Югославии и с согласия болгарского правительства. По её завершении германские части покинули Болгарию. В ходе войны с СССР немецкие, итальянские и румынские суда использовали ремонтные возможности болгарских военно-морских баз в Варне и Бургасе.

Однако в начале 1944 года по требованию Советского Союза болгарское правительство закрыло им доступ в болгарские порты.

Под влиянием побед антигитлеровской коалиции усиливался политический кризис в Болгарии. Ширилась подпольная борьба, которую вели против властей коммунисты в союзе с другими левыми партиями. В конце августа 1944 года рухнул немецкий фронт под Яссами и из войны с СССР вышла Румыния. Германские части использовали территорию Болгарии для отступления, причём болгарские войска не препятствовали их движению. Это и было второе вторжение немцев на болгарскую землю, уже насильственное, но ставившее целью не оккупацию, а отход на территорию Югославии. 26 августа болгарское правительство официально объявило об интернировании и разоружении находящихся в стране германских соединений, однако на деле стремилось избежать военного столкновения как с отступающими немцами, так и с Красной армией.

Советское руководство расценило это как проявление нелояльности и 5 сентября объявило войну Болгарии. По данным советского командования, в тот момент в Болгарии находилось примерно 30 тысяч германских военнослужащих. 2 сентября был составлен план захвата болгарских портов. В ночь с 7 на 8 сентября корабли и авиация Черноморского флота приступили к высадке десанта. В это время там уже не было ни немецких кораблей, ни немецких войск: 26-30 августа немцы затопили на рейдах Варны и Бургаса 74 единицы флота. Утром 8 сентября советские войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Ф. И. Толбухина пересекли границу Болгарии со стороны Румынии.

В ночь на 5 сентября болгарское правительство решило объявить войну Германии, однако по настоянию военного министра И. К. Маринова отложило эту ноту на три дня.

За эти три дня последовало объявление войны Болгарии со стороны СССР, а также оптимизировалась организация антиправительственного восстания в Софии. Как оказалось впоследствии, Маринов уже тогда вёл переговоры с коммунистами, обеспечившие ему сохранение поста при новом режиме.

Когда вечером 7 сентября стало известно, что Болгария с Германией находятся в состоянии войны, то первая оказалась в уникальном положении страны, формально воюющей одновременно с обеими коалициями! Но это продолжалось недолго. Уже в ночь на 9 сентября в столице произошёл переворот, и власть перешла к правительству Отечественного фронта, в котором руководящую роль играли коммунисты.

В сентябре 1944 года на территории Болгарии советские войска потеряли 977 военнослужащих, в их числе были как погибшие в боях, так и умершие от ранений и болезней.