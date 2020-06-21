Для чего использовалась Великая Китайская стена 

Возведение крупнейшего оборонительного сооружения длиной почти 9 000 км, построенного в Северном Китае, началось во время правления Цинь Ши-хуана (259-210 гг. до н. э.), основателя первого централизованного государства. "Рамблер" рассказывает, как и для каких целей строилась Великая Китайская стена.

Правитель принял решение о возведении системы укреплений, чтобы защититься от нападения кочевых племен хунну. Вдоль Великой стены создавались новые уезды, строились дороги, а сама работа продолжалась 10 лет при усилиях 300 000 крестьян, солдат и рабов.

Высота стены составляла около 7,5 метров, а ширина у основания — 6,5 метров. В укреплении существовало 12 ворот. На момент окончания строительства было возведено 4 000 км, после в Китае вспыхнула борьба за императорский престол, а после, когда победу одержал Лю Бан, кочевники разгромили его армию и по договору государство больше не могло достраивать стену.

Постройка возобновилась при императоре У-ди в 127 году до н. э., когда вновь возникла угроза со стороны кочевых племен. Протяженность оборонительного сооружения на тот момент составила 10 000 км, а китайская армия смогла одержать несколько побед над хуннами.

После изгнания монголов из Китая в 1368 году, правители династии Мин распорядились восстановить укрепление, однако в 1550 году вражеское войско вновь разгромило китайцев. Было решено уберечь Пекин с помощью строительства 50-километровой стены неподалеку от столицы.

Впрочем, в настоящее время международная команда ученых во главе с археологом Гидеоном Шелах-Леви пришла к выводу, что северный участок Великой Китайской стены построен не для защиты от врагов.

Исследователи в течение двух лет изучали 740-километровую линию, проходящую по большей части через Монголию. Согласно результатам анализа полученных данных, специалисты усомнились в том, что китайцы защищались от армии Чингисхана с помощью данного сооружения, поскольку оно было для таких целей слишком невысоким. Кроме того, ограждение проходит близко к тропинкам, которыми пользовались пастухи в древности.

По словам археолога, северный участок мог использоваться для слежки за передвижением населения: люди искали более комфортные места в холодное время. Вероятно, наблюдение проводилась ради обложения людей налогами, резюмирует ученый.