Как назначалась цена товара, когда не было ценников

Во время каждого похода в магазин и тем более при заказе онлайн мы видим главный атрибут товара — цену рядом с ним. Мы настолько привыкли ориентироваться по указанной рядом с продуктом стоимости, что просто не можем представить, что когда-то таких вспомогательных табличек вовсе не было. "Рамблер" рассказывает, как раньше осуществлялись товарно-денежные отношения.

Приблизительно до середины XIX века у товаров не было единой цены, а продавцы и покупатели привычно торговались за лучшую цену. В то же время торговец "на глаз" назначал цену в соответствии с оценкой платежеспособности клиента. Двигателем прогресса в данной сфере стали участники протестантского христианского движения (квакеры), которые рассудили, что брать разные деньги за один и тот же товар нечестно, поэтому стали цеплять к каждой вещи табличку с указанием единой стоимость для одинаковых продуктов.

Впрочем, существует и другая версия происхождения ценников, которая берет начало с инициативы Фрэнка Вулворта, ставшего впоследствии создателем крупнейшей розничной сети начала XX века — Woolworth.

Парень не имел ни образования, ни профессии и подрабатывал продавцом в небольшом магазинчике. Для Фрэнка было настоящим ужасом изо дня в день отвечать на вопросы о цене и качестве товаров, терпение хозяина лавки лопнуло и он пригрозил уволить молодого человека, если тот не сможет выручить за день денежную норму.

Вулворт решил прикрепить ко всем товарам ярлыки с максимально низкой ценой с учетом возможной скидки, а также выложил все вещи, залежавшиеся на складе, назначив на них единую цену в 5 центов.

Покупатели раскупили весь лежалый товар за несколько часов, а выручка почти сравнялось с недельной. В итоге Фрэнк, вкусивший успех, ушел от хозяина и, заняв денег, открыл свой магазин, где и использовалась фишка группировки товаров по одной цене.