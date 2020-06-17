Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чего нельзя делать 17 июня и почему этот день зовут навозником 

Диана Товсепова 3 часа назад
Чего нельзя делать в навозник — 17 июня
Фото: depositphotos.com
17 июня православная церковь чтит память патриарха Митрофана Константинопольского, а в народе этот праздник зовут Митрофаном Навозником, потому как с этого дня на Руси начинали удобрять землю навозом. Именно поэтому всем дачникам советуют с 17 июня начинать удобрение навозом.
"Комары толкутся столбом — к ведру, много мошек — готовь под грибы лукошек…", — согласно примете много комаров, появившихся 17 июня, предвещают ясную погоду, а мошки — к дождю.
При этом, как выяснил "Рамблер", в народе считалось, что 17 июня ни в коем случае не стоит смотреть в свое отражение в водоемах и в зеркалах в людных местах. Считалось, что женщины, сделавшие это могут потерять любовь и разрушить свое счастье. При этом в зеркала в своем доме, смотреться позволительно.
Интересно, что на Руси в этот день люди избегали объятий, потому как верили, что между ними неизбежно станет нечистый, способный повлиять на их внутреннюю энергетику.
Видео дня. Породы собак с мертвой хваткой
Комментарии
Истории , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В послании Елизаветы II нашли предсказание краха РФ
В послании Елизаветы II нашли предсказание краха РФ
Почему в Азовском море опасно купаться
Почему в Азовском море опасно купаться
Реакция кота, съевшего мороженое, взорвала Сеть
Реакция кота, съевшего мороженое, взорвала Сеть
Находки археологов, заведшие историков в тупик
Находки археологов, заведшие историков в тупик
Видео
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
В Норвегии дома ушли в море
02:27
В Норвегии дома ушли в море
Истории
Как аскетичный детский санаторий стал лагерем мечты
03:27
Как аскетичный детский санаторий стал лагерем мечты
Истории
Россиянин отбился от медведя велосипедом
00:59
Россиянин отбился от медведя велосипедом
Люди Безумный мир
На видео попала атака акулы на детей-дайверов
00:17
На видео попала атака акулы на детей-дайверов
Люди Безумный мир
Что пошло не так у Валентины Терешковой в космосе
00:57
Что пошло не так у Валентины Терешковой в космосе
Люди Истории
Породы собак с мертвой хваткой
10:02
Породы собак с мертвой хваткой
Безумный мир
Как выглядели женщины, которых воспевали поэты
02:17
Как выглядели женщины, которых воспевали поэты
Люди Истории
Шторм своротил огромный портовый кран
00:25
Шторм своротил огромный портовый кран
Безумный мир Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение