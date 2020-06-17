17 июня православная церковь чтит память патриарха Митрофана Константинопольского, а в народе этот праздник зовут Митрофаном Навозником, потому как с этого дня на Руси начинали удобрять землю навозом. Именно поэтому всем дачникам советуют с 17 июня начинать удобрение навозом.

"Комары толкутся столбом — к ведру, много мошек — готовь под грибы лукошек…", — согласно примете много комаров, появившихся 17 июня, предвещают ясную погоду, а мошки — к дождю.

При этом, как выяснил "Рамблер", в народе считалось, что 17 июня ни в коем случае не стоит смотреть в свое отражение в водоемах и в зеркалах в людных местах. Считалось, что женщины, сделавшие это могут потерять любовь и разрушить свое счастье. При этом в зеркала в своем доме, смотреться позволительно.

Интересно, что на Руси в этот день люди избегали объятий, потому как верили, что между ними неизбежно станет нечистый, способный повлиять на их внутреннюю энергетику.