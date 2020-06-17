PLAN B для креативной индустрии

Глобальные перемены в мире, к которым оказался не готов никто, требуют новых решений и креативных подходов к привычной деятельности. Текущее положение только усилило кризис идей и форматов в творческой индустрии, который команда Faces&Laces
наблюдала последние годы. Следуя своей постоянной миссии — поддержке и развитию локальной сцены, бренд объединился со STUDIO 21
, чтобы начать давно необходимые перемены и побудить участников генерировать новые идеи и форматы взаимодействия. В шоу культурные эксперты, музыканты, менеджеры, художники, атлеты, представители локальных брендов и комьюнити займутся поиском свежих сценариев и ответят на вопросы о том, как продолжать развиваться и общаться со своей аудиторией.