PLAN B для креативной индустрии

Хип-хоп радио STUDIO 21 и креативная студия Faces&Laces запускают шоу, посвященное поиску новых идей для креативных индустрий. Каждый выпуск проекта Plan B соберет профильных героев из разных сфер, чтобы привнести в отрасль свежие, оригинальные подходы и развить дискуссию о том, как и куда двигаться дальше. Пилот, в котором эксперты обсудят возможности развития музыкальной индустрии, выйдет в радиоэфир 23 июня в 40 городах России. Прямая видеотрансляция будет доступна в социальной сети ВКонтакте.

Каждый выпуск будет посвящен определенному направлению и теме и происходить в формате брейншторма. Главные участники: ведущие STUDIO 21, которые являются модераторами дискуссии, и приглашенные герои — успешные представители разных сфер. Цель — прийти к оригинальным решениям поставленной задачи за ограниченное время. Идеи необязательно должны быть реализуемы или вообще реальны, важен сам факт решений, которые в процессе брейншторма могут трансформироваться в настоящие концепты. После выпуска зрители смогут поучаствовать в творческом ситуативном конкурсе и выиграть мерч проекта.