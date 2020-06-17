Почему считалось, что у женщин нет души

Некоторые исследователи утверждают, что долгое время в христианстве женщину человеком не считали. Предполагалось, что Бог в отличие от Адама Еву душой не наделил. Однако в Средние века этот вопрос был вынесен на обсуждение. И большинством голосов представительниц женского пола наконец признали людьми.

Фото: Умная Умная

Споры о душе

О том что такое душа и кто в мире наделен ею, ученые умы спорили еще много веков назад. Именно наличием души и определялась «человечность» той или иной сущности. Например, как утверждает Андре Конт-Спонвиль, автор «Философского словаря», французский философ Рене Декарт настаивал на том, что животные, как и растения, лишены души. Декарт называл животных своеобразными механизмами, не способными мыслить и чувствовать. Француз писал: «Душа есть дух, признак последнего – самодостоверность, она составляет единственное основание познания нашего духовного бытия; где нет самосознания, там нет духа и души, поэтому животные лишены души».

До определенного момента такие взгляды распространялись и на женщин. Если верить Даниилу Пивоварову, автору «Философия религии» («Онтология религии», часть 2), в христианстве долгое время бытовало мнение, что Бог подарил душу лишь первому в мире мужчине — Адаму. Еву же Создатель в этом плане обошел стороной. Богословы объясняли подобное положение вещей просто: Ева была сотворена из ребра Адама, а потому в принципе не могла иметь душу. Поэтому и всех остальных женщин, населивших Землю, с точки зрения христиан, не следовало считать «одушевленными».

Судьба женщины в Средние века

Как отмечают авторы монографии «Гендер в законе» А. М. Лушников, М. В. Лушникова и Н. Н. Тарусина, Средневековье также не способствовало женской эмансипации. Женщины продолжали и тогда оставаться существами второго сорта: образование и даже элементарная грамотность были для них недоступны. Их уделом было лишь домашнее хозяйство, а также труд на земле. Не пускали их и в ремесленное и купеческое дело. Ситуация усугублялась еще тем, что в условиях крепостной зависимости труд свободных граждан не был достаточно распространен, вплоть до позднего Средневековья.

Однако именно в Средние века был официально поднят вопрос о том, есть ли у женщин душа на самом деле. В представлении Ефросинии Притчиной (книга «Женщина и религия»), толчком к такому обсуждению послужил тот факт, что в Евангелии Иисус Христос был назван Сыном Человеческим. Спаситель являлся и Сыном женщины – Святой Девы Марии.

Таким образом, если женщину принимать за создание, лишенное души, то и Христа нельзя именовать Сыном Человеческим.

Соответствующий вопрос вынесли на рассмотрение на Поместном Маконском соборе, состоявшемся в 585 году. И с перевесом в один голос за женщиной наконец признали право на душу. По крайней мере именно так описывал это событие в своей книге «История франков» Святой Григорий Турский.

Это всего лишь миф?

Однако многие современные исследователи расценивают эту историю лишь как легенду. К ним относится и Андрей Кураев , автор «Женских вопросов к Церкви». Впрочем, сам собор и даже поставленный на нем вопрос Кураев выдумкой не считает, но отрицает, что участники собора действительно были всерьез озабочены обсуждением данной темы. И уж тем более Кураев уверен в том, что собор организовывался вовсе не для того, чтобы выяснять, есть ли у женщины душа. Аналогичного мнения придерживается и Кэтрин Грей, автор книги «Средневековье. Полная история эпохи».

Грей пишет: «Эта история является мифом. Так далеко Христианская церковь никогда не заходила».