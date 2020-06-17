Культура половой жизни сейчас претерпела значительные изменения по сравнению с более ранним периодом. Здесь можно вспомнить и время, когда мужу и жене давалось разрешение на коитус только в рамках рождения потомства или же древнеримский блуд начала летоисчисления с нестабильной моральной границей плотской любви. "Рамблер" продолжает исторический секспросвет, рассказывая о половых отношениях в Древней Руси.

В целом, к сексу славяне относились положительно, а у некоторых племен встречается как двоеженство, так и многоженство. Например, в летописи "Повесть временных лет" сказано:

"А радимичи, вятичи и северяне имели общий обычай: жили в лесу и браков у них не бывало, но устраивали игрища между селами, и сходились на эти игрища, и здесь умыкали себе жен по сговору с ними имели же по две и по три жены".

Известно, что у Владимира I Святославича, Крестителя Руси, было двенадцать официальных жен и 800 наложниц в разных городах.

Согласно данным информаторов Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева, нравы в русской деревне никогда не были аскетичными:

"Пора половой зрелости наступает в 14−16 лет. Девушки внешне ее стыдятся, но между собой этим «выхваляются». Парни целомудрия не хранят. Из шестидесяти особ женского пола более десяти, по подсчетам корреспондента, помогали утрате невинности парням". На это смотрели сквозь пальцы, однако девушку, потерявшую невинность, как правило, не сватали".

Секс у наших предков носил обрядовое значение, например, посевная работа, проводящаяся полуголым или обнаженным мужчиной символизировала заключение брака со вспаханной землей - таким образом пытались призвать урожай. Супруги занимались половым актом прямо в поле, а ночью девушки без одежды обходили урожайные места, чтобы защитить их от нечистой силы. Считалось, что человеческая репродуктивность связана с усилением силы земли.

Впрочем, с приходом христианства свободные нравы загонялись в рамки. Ранние церковные каноны запрещали заниматься сексом во время праздников. Притом самые жестокие правила запрещали коитус в период всех четырех постов и по субботам. Впрочем, такого мнение придерживались не все русские служители церкви, например, епископ Новгородский Нифонт не считал несчастьем и грехом, если молодые не могут воздерживаться от сексуальной близости.

Правила насчет позы были строже: не одобрялось положение женщины сверху, поскольку в глазах религии нарушалась естественная иерархия, гласящая о подчинении жены мужу. За такое на нарушителей накладывалась епитимья от трех до десяти лет. Половой акт в "задних" позах также не поощрялся, ибо приравнивался к скотскому. Секс в браке допускался только лицом к лицу, по-миссионерски.