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Как избавиться от зуда после укуса: нестандартный способ 

Мира Маркина 2 часа назад
Как избавиться от зуда: нестандартный способ
Фото: depositphotos.com
Укусы насекомых — пожалуй, одна из главных неприятностей каждого лета. За несколько часов на природе подчас приходится расплачиваться неделей непроходящего зуда. В случае, когда никакие аптечные средства не помогают, на помощь может прийти нестандартный способ борьбы с данной проблемой. Подробнее о нем — в материале "Рамблера".
Не так давно о том, как побороть кожный зуд после укуса насекомых, на своей странице в Twitter рассказал житель Японии под ником @yakkosan21. Все, что вам понадобится, — полотенце и микроволновая печь.
Возьмите полотенце небольшого размера, намочите его и положите в микроволновку на 30 секунд.
Затем аккуратно достаньте полотенце из микроволновой печи. Очевидно, что поначалу оно будет довольно горячим для того, чтобы полностью приложить его к коже. Однако, по словам японца, ожога быть не должно. Аккуратно прикладывайте полотенце к месту раздражения не более чем на секунду и тут же убирайте.
Полотенце остынет за несколько минут, поэтому, когда оно перестанет быть горячим, вы сможете приложить его к укусу надолго. Когда это произойдет, не просто прикладывайте полотенце к раздраженному участку, но и слегка надавливайте на него.
Если вы все сделаете правильно, зуд моментально исчезнет, а покраснений не останется. Секрет прост: горячий компресс как нельзя лучше воздействует на аллергическую реакцию.
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