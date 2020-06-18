Привычки, оставшиеся у людей с первобытных времен 

Едва ли кто-то будет спорить с тем, что жизнь современного человека по всем параметрам отличается от жизни первобытного существа. Однако, как ни парадоксально, но некоторые привычки мы унаследовали от своих дальних предков. Какие именно? Выяснял "Рамблер".

Хвататься за волосы

После появления на свет детеныш обезьяны тут же цепляется за шерсть матери. Удивительно, но этот древний инстинкт нашел отражение и в современных людях. Неслучайно младенец прижимает к себе теплую игрушку или крепко хватает чужую прядь волос. Люди взрослеют, но где-то в подсознании у них остается желание прильнуть к матери в моменты тревоги и отчаяния. Прошло время, и это желание трансформировалось в хватание себя за волосы в моменты злости.

Экономить энергию

Жизнь первобытных людей не обходилась без ежедневных физических нагрузок. Именно поэтому они использовали любую возможность для того, чтобы отдохнуть и перевести дух. Несмотря на то, что в XXI веке отнюдь не все уделяют должное внимание спорту, мы по-прежнему предпочитаем эскалатор лестнице, то есть отдых небольшой нагрузке. Это подтверждает исследование американских ученых, которые выяснили, что если лестница и эскалатор стоят рядом, лишь 3% людей отдадут предпочтение первой.

Выкрикивать спортивные кричалки

Обезьяны демонстрировали свою силу и сплоченность посредством группового шума. Что интересно, этот шум был вполне гармоничным, ведь животные создавали единый ритм. Древние воины также чувствовали свое единство с войском благодаря ритмическому шуму. Когда футбольные болельщики скандируют кричалку на стадионе действует тот же механизм.