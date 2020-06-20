Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда

Лето 2020 года в США проходит под флагом борьбы с расизмом. Все началось, когда темнокожий мужчина Джордж Флойд зашел в магазин в штате Мичиган, и продавщица заподозрила, что он хочет расплатиться якобы фальшивой двадцатидолларовой купюрой. На ее вызов приехали полицейские, один из которых, белый мужчина средних лет, надел на Флойда наручники, уложил лицом в асфальт и начал душить его коленом.

От полученных увечий Джордж скончался, но процесс "задержания" попал на видео, которое стало рычагом к погромам по всему США. Толпы людей ходят с плакатами против жестокой и безнравственной полиции и выкрикивают антирасистские лозунги, но в некоторых городах мирные демонстрации превратились в погромы и люди в масках попросту громят целые улицы, разворовывая люксовые магазины.

Потом американцы в знак извинения за годы существования рабовладельчества стали становиться на колени, а в одном штате полицейские публично омыли ноги нескольким афроамериканцам.

Но сейчас ситуация зашла еще дальше. Теперь место убийство Флойда признали священным, на этой улице поставили ванну и начали крестить людей.

Кадр из видео

Обряды иногда проходили в прямом эфире.

Та же улица, где несправедливо забрали жизнь, теперь стала местом духовного возрождения новой жизни!", написал пользователь опубликовавший видео с крещения.

Отмечается, что такая идея принадлежит местному пастору Чарльзу Каруку (Charles Karuku). Пастор рассказал о необычных свойствах места, которое было объявлено священным — там примиряются люди всех цветов кожи.

"Люди продолжают спасаться, креститься, исцеляться и освобождаться. Прошлой ночью произошло мгновенное исцеление от 20-летней проблемы со спиной, 18-месячная травма мгновенно зажила", — заявил Каруку.

По его словам, многие из тех, кто приходит на это место, получают новые силы и обретают смысл жизни.