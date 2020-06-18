О чем не нужно говорить со священником

Приходя в храм, люди часто приносят туда с собой свои беды, проблемы и печали, которыми хотят поделиться, получить духовную помощь и поддержку. В первую очередь, идут за этим к священнику. Однако мы часто ошибочно пытаемся наделить его функцией психотерапевта, семейного психолога, а то и оракула. Обычная форма общения большинства людей со священником — это исповедь. Но сама по себе исповедь — это не столько разговор по душам, сколько попытка человека проанализировать свою жизнь и избавиться от всего дурного в себе. Это именно исповедание «духовных недугов», которые беспокоят человека.

Священник в данном случае лишь свидетель, принимающий эту исповедь и молящийся за исповедника. Кроме этого, конечно, пастырь, обладающий определённым духовным опытом и педагогическим талантом, может помочь человеку в его поиске Бога, в преодолении каких-то недостатков духовного свойства.

Но, к сожалению, некоторые люди не могут жить без руководства и полагают, что слово священника способно заменить собственный разум, волю и здравомыслие. Многие приходят в храм не за советом и таинством, а за прямым указанием, причём, по любому поводу: как им вложить деньги, какую купить квартиру, где учиться, лечиться и как исполнять супружеский долг.

Так на священника перекладывается полная ответственность за чужую жизнь, что, конечно, для кого-то весьма удобно, но далеко от христианского миропонимания. Важно понимать, что священник не маг и не гадалка.

Это обычный человек, имеющий свои человеческие слабости, но который при этом ещё и несёт определённое служение. И заключается это служение, прежде всего, в совершении таинств и духовном окормлении вверенных ему людей, то есть помощи именно в духовной жизни, в сфере взаимоотношений Бога и человека.

И даже эта помощь должна быть весьма деликатной, ибо, как говорил митрополит Антоний Сурожский, ничто не даёт священнику права руководить людьми, а «рукоположение не дает человеку ни ума, ни учёности, ни опытности, ни духовного возраста».

Потому, обращаясь к священнику, не стоит рассказывать ему подробности своей интимной жизни, зачитывать выписки из медицинских карт или просить совета в тех вопросах, в которых человек способен разобраться самостоятельно, исходя из своего христианского чувства и разума.