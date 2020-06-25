Зачем немцы 30 лет отдавали детей педофилам

Около 30 лет бездомных детей в Германии отдавали на воспитание педофилам. Похоже на сюжет жуткого фильма, но это реальность, раскрывшаяся только сейчас. Оказывается, все это происходило с согласия властей, но тщательно скрывалось. "Рамблер" разбирался в деталях этого чудовищного дела.

Главное действующее лицо — профессор педагогики Гельмут Кентлер . Он начал свою работу с молодежью еще будучи специалистом по образованию подростков в Евангелической академии во Франкфурте.

Кентлер стал известен из-за своей теории о необходимости эмансипации подростков. Уже к 1966 году он стал помощником одного из самых именитых специалистов по соцпедагогике в Берлине, Клауса Молленхауэра.

Там Кентлер добился успехов — возглавил отдел социальной педагогики, выпустил книгу "Родители учатся сексуальному воспитанию", а затем десятилетиями преподавал на курсах педагогики. Именно он считается одним из самых заметных сторонников сексуального воспитания молодежи.

Однако самым громким его "проектом" стал эксперимент по усыновлению подростков педофилами. Именно Кентлер в конце 1960-х годов решил отдавать бездомных мальчиков 13-15 лет педофилам. Так он планировал их "ресоциализировать", ускорив процесс их взросления.

К 1988 году он решил, что эксперимент проходит успешно, а интимные отношения между мальчиками и приемными оотцами не несут никакого вреда.

У самого Кенлера было несколько приемных сыновей, и когда в 2008 году он скончался, общество объявиило его главным борцом за эмансипацию и "маяком" сексуального образования.

Однако через несколько лет стали появляться первые свидетельства людей, знавших о его эксперименте. В 2013 году в Германии обсуждали слова политолога Франца Вальтера, заявившего, что профессор играл ключевую роль в движении педофилов.

Однако берлинский сенат организовал расследование поэтому делу только спустя еще два года. "Проект" Кентлера назвали

Через два года сенат Берлина организовал исследование "преступлением под ответственностью государства". Специалистом удалось поговорить с одним из участников эксперимента, который рассказал, что не оправился от психологической травмы даже спустя десятилетия. Власти открыли особую горячую линию для тех, кого еще могли коснуться такие опыты.

Последние исследования показали, что Кентлер "поставлял" бездомных подростков одиноким мужчинам с 1960-х и по крайней мере до начала 2000-х. Изучив документы и интервью с другими участниками эксперимента, сотрудники университета Хильдесхайма выяснили, что речь идет о целой сети в сфере образования, которую допускал сам сенат Берлина, где педофилию "принимали, поддерживали и защищали".

Причем выяснилось, что среди отцов-педофилов были и несколько ученых из института Макса Планка, Свободного университета Берлина и школы Оденвальд, в которой еще в 2014 году разгорелся скандал, связанный с растлением несовершеннолетних.