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В каких случаях русских мужчин насильно женили 

Анастасия Иванова 1 час назад
В каких случаях русских мужчин насильно женили
Фото: Илларион Прянишников
Все привыкли считать, что обычно девушки становятся заложницами неравного брака, однако это не всегда так. Иногда мужчине приходилось идти под венец с нелюбимой женщиной. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Крестьяне часто раньше срока женили именно мальчиков. Дело в том, что семья жениха старалась как можно скорее заполучить в дом сильную и выносливую работницу. На такую роль подходили довольно взрослые девушки. Чаще всего на такой брак соглашались старые девы, не имевшие другого шанса выйти замуж.
Во времена крепостного право часто было так, что крепостных приводили к помещику, выстраивали по росту и записывали парами. Потом список передавали священнику для совершения обряда венчания. Помещики почти не принимали во внимание возраст молодых.
Довольно часто жениться мужчин заставляла бедность. Себе в пару они обычно выбирали девушку или даже вдову с детьми из более зажиточного семейства, в котором не хватало мужчин, то есть рабочей силы.
Еще одна причина, которая заставляла мужчину жениться, — нежелание идти в армию, поскольку раньше служили по 25 лет. Многие крестьяне не хотели уходить из родного дома на такой срок. К тому же на это время семья лишалась кормильца и рабочих рук. Поэтому многие родители часто договаривались с зажиточным соседом, чтобы женить сына на некрасивой дочери или вдове с детьми.
Также заставить жениться сына мог отец с целью дипломатической или финансовой выгоды. Если сын отказывался, то родитель мог лишить его наследства, а то и вовсе — проклясть, что в те времена было страшным делом.
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