Официально, праздники не касаются заключенных, так как они отбывают наказание в местах лишения свободы для исправления. Однако это не мешает им самостоятельно организовать настроение для торжества. "Рамблер" рассказывает, как в тюрьмах отмечают праздники.

Новый год

Несмотря на то, что многие скоропортящиеся продукты в тюрьмах запрещены, заключенные могут их купить в магазинах на территории мест лишения свободы. Некоторые вещи им присылают родственники за несколько недель до Нового года, а тем, у кого близких нет, приходится копить и выменивать, чтобы приготовить праздничный салат. Чаще всего готовят оливье и селедку под шубой, а в тюремном магазине скупают красную икру. Те заключенные, которые занимаются творчеством, делают открытки для других, чтобы они смогли отправить их своим близким с поздравлениями. Некоторые занимаются шитьем и создают забавные костюмы для выступлений. В Новый год отбой в тюрьмах назначен на два ночи, поэтому уже в десять заключенные начинают провожать старый год. Делают они это в своих камерах и слушают передачи, которые включены на общем телевизоре. Так как в тюрьмах и колониях действует строгий запрет на алкоголь, вместо него — лимонады, соки, чай и кофе. Празднику может помешать только полицейский, который постоянно обходит камеры. Дело в том, что в новогоднюю ночь стражи работают с усилением и раз в полчаса обходят заключенных.

День рождения

В этот праздник именинник должен "проставиться" и угостить сокамерников и своих друзей. Многие заключенные не любят этот праздник по нескольким причинам. Во-первых, они отмечают его в кругу практически незнакомых людей, в неволе. Во-вторых, ему нужно организовать стол, который будет стоить дорого. Обычно праздничный ужин состоит из передачек с воли или из того, что есть в тюремном магазине. При этом, те, кто приходит поздравить, не обязаны дарить имениннику подарки, а делают это на свое усмотрение. Виновник торжества должен угощать всех, чтобы не обидеть других авторитетных заключенных. Поэтому, если Новый год объединяет всех в колонии, то день рождения больше проходит грустно и затратно для именинника.