Почему никто не знает вкус настоящей «Докторской»

Известная на всей территории России "Докторская" колбаса была разработана в 1930-х годах под руководством Анастаса Микояна. Однако не все пробовали настоящую "Докторскую" колбасу. "Рамблер" рассказывает, как изменилось это блюдо.
Изначально колбасу создавали для того, чтобы вылечить больных дистрофией после длительного голодания. Официально это звучало так: "больным, имеющим подорванное здоровье в результате Гражданской войны". Именно поэтому колбаса получила такое название.
Для сбалансированного содержания жиров и белков, в колбасу добавляли только мясо и приправы. Согласно ГОСТу 1938 года в колбасу входило мясо говядины, жирное мясо свинины и нежирное мясо свинины. Туда же добавляли селитру, соль, сахар и кардамон.
С течением времени людей с дистрофией оставалось все меньше, поэтому производство докторской колбасы уже не было таким масштабным. Постепенно за ней закрепилось клеймо "лечебной", и люди переставали ее покупать. Так, несколько раз состав докторской колбасы менялся. В нее добавляли другие ингредиенты, для того, чтобы обычный здоровый человек мог ее употреблять без вреда для здоровья.
Несколько раз рецепт докторской колбасы изменяли, и на сегодняшний день он сильно преобразился. Сейчас в состав докторской колбасы входит молоко, яйца и современные консерванты, поэтому, если на упаковке написано, что она сделана по ГОСТ 38 года, то это не правда. Настоящая колбаса была с совершенно другим составом. Единственное, что кардинально поменялось в современной "Дкторской" — теперь мяса в ее составе допускается не менее 60%, а в СССР она полностью состояла из мяса.