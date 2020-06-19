Почему никто не знает вкус настоящей «Докторской»

Известная на всей территории России "Докторская" колбаса была разработана в 1930-х годах под руководством Анастаса Микояна . Однако не все пробовали настоящую "Докторскую" колбасу. "Рамблер" рассказывает, как изменилось это блюдо.

Изначально колбасу создавали для того, чтобы вылечить больных дистрофией после длительного голодания. Официально это звучало так: "больным, имеющим подорванное здоровье в результате Гражданской войны". Именно поэтому колбаса получила такое название.

Для сбалансированного содержания жиров и белков, в колбасу добавляли только мясо и приправы. Согласно ГОСТу 1938 года в колбасу входило мясо говядины, жирное мясо свинины и нежирное мясо свинины. Туда же добавляли селитру, соль, сахар и кардамон.

С течением времени людей с дистрофией оставалось все меньше, поэтому производство докторской колбасы уже не было таким масштабным. Постепенно за ней закрепилось клеймо "лечебной", и люди переставали ее покупать. Так, несколько раз состав докторской колбасы менялся. В нее добавляли другие ингредиенты, для того, чтобы обычный здоровый человек мог ее употреблять без вреда для здоровья.

Несколько раз рецепт докторской колбасы изменяли, и на сегодняшний день он сильно преобразился. Сейчас в состав докторской колбасы входит молоко, яйца и современные консерванты, поэтому, если на упаковке написано, что она сделана по ГОСТ 38 года, то это не правда. Настоящая колбаса была с совершенно другим составом. Единственное, что кардинально поменялось в современной "Дкторской" — теперь мяса в ее составе допускается не менее 60%, а в СССР она полностью состояла из мяса.