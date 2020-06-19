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3 вещи, которые ежедневно делают Маск, Цукерберг и другие миллиардеры 

Мира Маркина 4 часа назад
3 вещи, которые ежедневно делают богачи
Фото: РИА Новости
Та жизнь, которая будет у нас в будущем, напрямую зависит от тех привычек, которые мы имеем прямо сейчас. Знаменитые миллиардеры вроде Илона Маска, Марка Цукерберга или Опры Уинфри знают об этом не понаслышке. Какие ежедневные действия помогли им добиться успеха? Выяснял "Рамблер".

Выход из зоны комфорта

Как известно, лучший способ избавиться от боязни чего-либо — взглянуть страху в глаза. Преодолевая преграды, вы развиваетесь, а еще понимаете, что вам многое по плечу. Благодаря этому рождается мотивация. Если же вы боитесь выйти из зоны комфорта, не удивляйтесь тому, что через несколько лет скорее всего вы останетесь там же, где находитесь сейчас.
Несмотря на огромную занятость, Цукерберг на протяжении долгих лет учил путунхуа — мандаринское наречие китайского языка. Наверняка он не единожды хотел забросить это занятие, но все-таки решил не сдаваться, и теперь он вполне хорошо владеет некогда совершенно чуждым для себя языком.

Физические нагрузки

Автор книги "Привычки богатых людей" Том Корли на протяжении пяти лет изучал расписание и ритуалы успешных личностей. В ходе исследования Корли удалось установить закономерность: все богатые люди занимаются спортом. Как выяснилось, без физических нагрузок не обходится ни один день Опры Уинфри, Шэрил Сэндберг и Ричарда Брэнсона. Вдобавок к этому, Корли выяснил, что люди отдающие предпочтение аэробным нагрузкам чаще обладают высоким IQ, силой воли и уверенностью в себе, а также имеют на 20% больше энергии.

Чтение литературы, не связанной с работой

Успешные люди, как правило, люди разносторонние. Немногие из них сосредоточены исключительно на своей работе: чаще всего они стараются развиваться в разных сферах, а помогает им в этом литература.
К примеру, Илон Маск регулярно читает научную фантастику и биографические произведения. В одном из интервью предприниматель даже признался, что его воспитывали "прежде всего книги, а потом родители".
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Комментарии 1
Истории , Марк Цукерберг , Ричард Брэнсон , Илон Маск
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