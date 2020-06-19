В Антарктике найдено загадочное огромное яйцо

Международная группа ученых во главе с палеонтологами из Национального музея естественной истории в Сантьяго исследовала найденное в Антарктике древнее мягкое яйцо возрастом 68 млн лет — окаменелость размером с футбольный мяч стала самой крупной подобной находкой за всю историю. Как предполагается, это яйцо мозазавра — вымершего морского ящера, длина которого доходила до 17 м. До сих пор яиц мозазавра ученые не находили. «Газета.Ru» изучила статью о находке, опубликованную в журнале Nature.

Исследователи наткнулись на яйцо во время раскопок на острове Сеймур. Оно находилось в десяти метрах от останков мозазавра Kaikaifilu hervei, но доказательств того, что это его яйцо, не было.

«Хотя мы не знали, что это за яйцо, у него была такая странная форма, что мы отнесли его в лагерь», — рассказывает соавтор исследования Давид Рубилар-Роджерс.

Ископаемая окаменелость была настолько странной, что команда назвала ее «Нечто» в честь одноименного фильма 1982 года о странной находке в Антарктиде.

«Других таких яиц нет, — говорит профессор палеонтологии Джулия Кларк. — Это яйцо исключительно как по своим размерам, так и по своей структуре. Оно выглядит, как сдутый футбольный мяч».

Размеры яйца составляют 29х20 см, в габаритах оно уступает только яйцу вымершей мадагаскарской птицы Aepyornis maximus. Это единственное яйцо, найденное в Антарктике.

Chilean National Museum of Nature

Исследователи назвали находку Antarcticoolithus bradyi — «отложенное антарктическое каменное яйцо». В отличие от яиц Aepyornis maximus и других динозавров, у него тонкая и мягкая скорлупа без пор.

«Это яйцо животного размером с крупного динозавра, но оно совершенно не похоже на яйцо динозавра, — поясняет ведущий автор работы Лукас Легендре. — Оно больше всего похоже на яйца ящериц и змей, но гигантских».

Как и ящерицы со змеями, мозазавры относятся к надотряду лепидозавров. Хотя сам зародыш в яйце давно разложился (однако команда нашла внутри аммонит), у исследователей есть повод считать, что это было яйцо мозазавра.

Во-первых, нет других известных видов динозавров, обитавших в то время в Антарктике, которые несли бы настолько большие яйца. Рядом находятся останки мозазавра, единственного, кто был бы на такое способен. Во-вторых, анализ 259 видов ныне живущих лепидозавров показал, что яйцо должно принадлежать особи не менее семи метров в длину, не считая хвоста, что вполне соответствует габаритам мозазавра.

Яйцо с мягкой скорлупой — уникальная находка, отмечают исследователи.

Такая скорлупа почти полностью состоит из мембран и легко разрушается. Поэтому до недавнего времени считалось, что окаменение мягких яиц практически невозможно. Однако на сегодняшний день найдены уже несколько таких яиц, в том числе и Antarcticoolithus bradyi.

Ранее многие исследователи вообще не думали, что мозазавры откладывают яйца, отмечают авторы работы. Поэтому находка позволяет еще и узнать больше о том, как они размножались.

Размеры яйца и толщина его оболочки указывают на то, что мозазавр вылуплялся из него сразу, как самка его сносила. Фактически, детеныш появлялся на свет полностью развитым и жизнеспособным — ему оставалось только выбраться из скорлупы.

Самка могла снести яйцо в воде, как делают некоторые виды морских змей, или же в песке на берегу — и тогда новорожденные сами добирались до воды, как это делают черепахи. Более вероятной кажется первая версия — размеры мозазавров затрудняли их перемещение по суше.

Однако, возможно, они каким-то образом выставляли заднюю часть тела на берег, передней оставаясь в воде.

«Мы не можем исключить и такую идею», — говорит Кларк.

Ранее ученые предположили, что детеныши мозазавров все же появлялись на свет в океане. Они изучили останки древнего существа, найденные около 100 лет назад в отложениях океанических пород и считавшиеся скелетом морской птицы. Однако работа показала, что на самом деле они принадлежат детенышу мозазавра. Ученые сделали вывод, что древние ящерицы производили на свет своих детенышей непосредственно в воде, а не откладывали яйца на суше. Исследователи уверены, что результаты их работы существенно помогут палеонтологам в изучении рептилий мелового периода.