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Почему Италия поощряла деятельность девушек легкого поведения 

Мария Сергеева 14 часов назад
Почему Италия поощряла занятие проституцией
Фото: Кадр из фильма "Казанова"
"Древнейшая профессия", кажется никогда не потеряет своей актуальности. Даже несмотря на ориентиры викторианской морали ночные бабочки не сидели без куска хлеба. Деятельность, конечно же, пресекалась, но в самые неблагоприятные времена проститутки отсиживались в подполье, принимая клиентов тайно. В средневековой Италии с деятельностью девушек легкого поведения сначала пытались бороться путем их изгнания из городов, однако меры не стали успешными. "Рамблер" рассказывает, как Италия боролась с проституцией.
В XIII-XIV веках ночных бабочек выгоняли из Болоньи, Венеции и Модены, а Флоренция расторгла все контракты между блудницами и владельцами борделей. Спустя некоторое время наступили послабления: в 1355 году распутницам разрешили появляться в городе по субботам и понедельникам, а в 1384 году вышел указ, гласящий, что проститутки должны носить колокольчики на голове, перчатки и обувь с высоким каблуком. В Неаполе в 1401 году начали облагать ночных бабочек налогами.
Спустя два года во Флоренции появилась полиция нравов, которая осуществляла контроль над проституцией, признававшейся неизбежным злом. За основу были взяты сочинения философов Августина и Фомы Аквинского, рассматривающих блудниц как необходимый инструмент функционирования общества. Деятельность распутниц должна была спасти социум от изнасилований, мастурбации и гомосексуализма.
В начале XVI века в Венеции насчитывалось 11 565 проституток, а с 1823 года в Палермо выдавались лицензии на открытие борделей. Позже произошла регламентация проституции: первый закон об этом в объединенной Италии был принят 15 февраля 1860 года.
Сейчас деятельность девушек легкого поведения в Италии официально не разрешена, однако, согласно подсчетам, в 2010 году в стране работало порядка 70 тысяч ночных бабочек.
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Истории , Фома Аквинский
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