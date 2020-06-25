Почему Италия поощряла занятие проституцией

"Древнейшая профессия", кажется никогда не потеряет своей актуальности. Даже несмотря на ориентиры викторианской морали ночные бабочки не сидели без куска хлеба. Деятельность, конечно же, пресекалась, но в самые неблагоприятные времена проститутки отсиживались в подполье, принимая клиентов тайно. В средневековой Италии с деятельностью девушек легкого поведения сначала пытались бороться путем их изгнания из городов, однако меры не стали успешными. "Рамблер" рассказывает, как Италия боролась с проституцией.

В XIII-XIV веках ночных бабочек выгоняли из Болоньи, Венеции и Модены, а Флоренция расторгла все контракты между блудницами и владельцами борделей. Спустя некоторое время наступили послабления: в 1355 году распутницам разрешили появляться в городе по субботам и понедельникам, а в 1384 году вышел указ, гласящий, что проститутки должны носить колокольчики на голове, перчатки и обувь с высоким каблуком. В Неаполе в 1401 году начали облагать ночных бабочек налогами.

Спустя два года во Флоренции появилась полиция нравов, которая осуществляла контроль над проституцией, признававшейся неизбежным злом. За основу были взяты сочинения философов Августина и Фомы Аквинского , рассматривающих блудниц как необходимый инструмент функционирования общества. Деятельность распутниц должна была спасти социум от изнасилований, мастурбации и гомосексуализма.

В начале XVI века в Венеции насчитывалось 11 565 проституток, а с 1823 года в Палермо выдавались лицензии на открытие борделей. Позже произошла регламентация проституции: первый закон об этом в объединенной Италии был принят 15 февраля 1860 года.

Сейчас деятельность девушек легкого поведения в Италии официально не разрешена, однако, согласно подсчетам, в 2010 году в стране работало порядка 70 тысяч ночных бабочек.