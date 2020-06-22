«Позор смыт»: как Гитлер унизил Францию

22 июня 1940 года Франция капитулировала перед Германией. Перемирие на жестких для разгромленной страны условиях было подписано в Компьенском лесу. Желая унизить побежденных, Адольф Гитлер приказал достать из музея старый вагон-салон, в котором Антанта 11 ноября 1918 года приняла сдачу Германии. Сам фюрер в разгар переговоров демонстративно поднялся со стула и ушел звонить Йозефу Геббельсу. Легендарный вагон был уничтожен в конце Второй мировой войны.

22 июня 1940 года между Германией и Францией было заключено Второе компьенское перемирие. Желая максимально унизить поверженного противника, Адольф Гитлер приказал разыграть целый спектакль, символизировавший немецкий реванш над географическим соседом и историческим противником. Для реконструкции происходившего 11 ноября 1918 года, когда Германия капитулировала перед Антантой в Компьенском лесу к северу от Парижа, из музея достали легендарный вагон командующего войсками союзников Фердинанда Фоша. История повторилась с точностью до наоборот: Без малого 22 года спустя уже не немецкие, а французские генералы сидели в старом вагоне, покорно соглашаясь с условиями победителя.

К такой развязке Францию привела неудачная кампания в первый год Второй мировой войны.

10 мая 1940-го силы вермахта вторглись на ее территорию из Бельгии и Нидерландов. А уже 17 июня новый глава французского правительства маршал Анри Петен, сменивший желавшего продолжать сопротивление Жана Рейно , запросил у немцев перемирия. Главными капитулянтами стали герои Первой мировой. Военное министерство в кабинете Петена возглавил генерал Максим Вейган. В 1918 году он зачитывал немцам условия Компьенского перемирия в штабном вагоне маршала Фоша, а теперь, в 1940-м, не верил в способность Франции выиграть войну и активно выступал за перемирие.

Деморализующий эффект оказало на французов поражение в Битве за Дюнкерк, бомбардировка Парижа и другие события. За период кампании эта страна уже потеряла 92 тыс. убитыми и 200 тыс. ранеными и не хотела повторения катастрофы 1914-1918 годов, когда потери составили почти 1 млн человек из 19 млн мужского населения. Вместе с тем во Франции по-прежнему хватало и тех, кто планировал сражаться дальше. Чуть позже они объединились вокруг генерала Шарля де Голля, который после падения правительства Рейно бежал из Бордо в Лондон и оттуда горячо взывал к сопротивлению.

История французско-немецких отношений в первой половине XX века писалась в простом железнодорожном вагоне 1914 года выпуска. Изначально он имел совершенно другие функции. Компания CIWL разработала его салон под вагон-ресторан. Однако после начала войны вагон переоборудовали под нужды штабного поезда маршала Фоша. После подписания соглашения у станции Ретонд вагон ждала насыщенная жизнь. Он вошел в состав поезда президента Франции Александра Мильерана, на короткое время возобновив работу в качестве ресторана на колесах. В сентябре 1919 года вагон передали парижскому музею армии. С 1921 по 1927 год он выставлялся на всеобщее обозрение в Доме инвалидов, пока не был «навечно» установлен на мемориальной Поляне перемирия в Компьенском лесу в качестве памятника истории. В 1927-м для хранения вагона было построено специальное здание, а в 1937-м рядом с ним появился памятник маршалу Фошу.

Все эти годы вагон простоял буквально в нескольких метрах от того места, где было подписано Первое компьенское перемирие.

Чтобы извлечь вагон из музея, нацистам пришлось взорвать стену. Первым делом победители сбили мемориальную табличку с надписью: «Здесь 11 ноября 1918 года была сокрушена преступная гордость Германского рейха, побежденная свободными народами, которые она пыталась поработить». Используя архивные фотографии, вагон прикатили на то же самое место.

Вильгельм Кейтель. Перед ним выстроили почетный караул из эсэсовцев для встречи делегатов со всеми надлежащими воинскими почестями. Проходя в вагон, нацисты отдавали честь стягу со свастикой. Гитлер сел на тот же стул, с которого 11 ноября 1918-го диктовал свои условия представителям побежденной Германии маршал Фош. Вокруг фюрера расположились министр иностранных дел Йоахим фон Риббентроп, заместитель Гитлера в НСДАП Рудольф Гесс , министр авиации Герман Геринг , главнокомандующий сухопутными войсками Вальтер фон Браухич, главком ВМС Эрих Редер и начальник Генерального штаба

Офицер СС Отто Гюнше, адъютант Гитлера, взял с собой пистолет на тот случай, если кто-нибудь из французов попытается напасть на фюрера.

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Делегацию Франции возглавлял генерал Шарль Хютцигер, поддерживавший связь с правительством Петена в Бордо. Первым делом Кейтель заявил, что составленный руководством Третьего рейха текст не будет изменен. Пока генерал зачитывал условия перемирия, Гитлер хранил молчание. После чтения преамбулы соглашения лидер нацистов, выражая презрение к французским делегатам, демонстративно покинул вагон и отправился звонить Йозефу Геббельсу.

«Теперь позор смыт. Ощущение, будто родился заново», — записал тот в своем дневнике.

Переговоры остался вести генерал Кейтель. «Преемственность» с 1918 годом обеспечивал генерал Вейган. Французы возражали против отдельных условий перемирия. Так, они не хотели соглашаться на выдачу Германии ее граждан, бежавших во Францию от нацистского режима.

Результатом перемирия стало разделение Франции на оккупационную зону, в которую вошло примерно 3/5 довоенной территории страны, и союзное Германии так называемое «Французское государство» во главе с коллаборационистским режимом со столицей в курортном городке Виши. Под контролем 84-летнего Петена, наделенного диктаторскими полномочиями, оказалась южная часть метрополии и все колонии.

Третий рейх аннексировал Эльзас и Лотарингию — предмет многовекового спорта немцев и французов. Северные департаменты Франции были объединены с Бельгией.

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Итак, в вагоне Хютцигеру сообщили о том, что вермахт оккупирует северную половину Франции и Атлантическое побережье. В оставшейся части правительству Петена разрешили держать армию численностью в 100 тыс. человек для поддержания внутреннего порядка. Францию заставили оплачивать расходы немцев на оккупацию. В свою очередь, Германия обязывалась не претендовать на французский флот и колонии. Гитлер понимал, что именно от этих двух пунктов не откажутся даже Петен и Вейган, поэтому отверг настойчивые просьбы своих ВМС завладеть французским флотом для войны против Великобритании.

«Генерал Хютцигер, подписав условия перемирия по указанию Вейгана, чувствовал угрызения совести, — отмечал в своем труде «Вторая мировая война» британский историк Энтони Бивор. — Он якобы сказал, что «если в ближайшие три месяца Великобританию не поставят на колени, мы войдем в историю как величайшие преступники». Перемирие официально вступило в силу ранним утром 25 июня. Гитлер выступил с официальным заявлением, в котором объявил о «самой великой победе всех времен». В Германии было приказано на десять дней вывесить государственные флаги и в течение недели звонить в колокола».

Франция передавала Третьему рейху всех немецких военнопленных, в то время как французские солдаты должны были оставаться в лагерях до окончания боевых действий в Западной Европе. Один из лучших генералов вермахта, герой Битвы за Дюнкерк Эрих Манштейн в своей книге «Утерянные победы» рассказывал, что французская армия в июне 1940 года демонстрировала все признаки глубокого разложения. Солдаты и офицеры понуро тащились на восток без оружия и массово сдавались в плен. Сам Манштейн узнал о подписании перемирия в Компьенском лесу 23 июня. День победы над Францией он назвал «искуплением за черный день поражения 11 ноября 1918 года» и констатировал, что «колесо истории повернулось».

«Кампания во Франции окончилась. В своем приказе по корпусу я поблагодарил солдат подчиненных мне дивизий, которых «не защищал ни один танк и не везла ни одна машина», за их самопожертвование, героизм и отвагу, — писал генерал. — Они смогли благодаря успешному наступлению организовать преследование противника на глубину 500 км, которое по праву носит название «марш-бросок к Луаре». 22 июня 1940 года Гитлер достиг вершины своей славы. Франция, чья военная мощь с 1918 года была постоянной угрозой для Германии, теперь — как раньше ее восточные сателлиты, — перестала существовать как противник Рейха. Британская армия была изгнана с материка, хотя и не окончательно разгромлена. Скрытую опасность на востоке представлял Советский Союз. Но вряд ли можно было предполагать, что он после германских побед над Польшей и Францией собирается в ближайшее время начать войну».

24 июня 1940 года вагон-салон маршала Фоша доставили в Берлин, где на неделю выставили у Бранденбургских ворот как особо ценный трофей. В 1944 году его переправили в Тюрингию, затем еще несколько раз перемещали ввиду наступления американских войск. Наконец, в марте 1945-го эсэсовцы подожгли или взорвали вагон динамитом в Кравинкеле. По другим сведениям, еще в апреле 1944 года он был уничтожен в результате авианалета союзников у Ордруфа.

24 июня 1940 года в Риме состоялось подписание перемирия с Италией.

По условиям соглашения итальянцы оккупировали 50-километровую приграничную зону с городом Ментоной. В общей сложности присоединенная к Италии территория Франции составила 832 км² с населением в 28 523 человека. Со стороны Италии документы подписал маршал Пьетро Бадольо, со стороны Франции — генерал Хютцигер.

А 28 июня Гитлер совершил экскурсию по Парижу в сопровождении скульптора Арно Брекера, архитекторов Альберта Шпеера и Германа Гизлера. В его свите был и генерал Ханс Шпайдель, четырьмя годами позднее инициировавший заговор против фюрера. Триумфатор постоял перед гробницей Наполеона, посетил Оперу, поднялся на Эйфелеву башню.

Париж не произвел на Гитлера особого впечатления. Он предполагал, что после реконструкции Берлин к 1950 году будет гораздо величественнее и разнообразнее в архитектурном плане.