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Тест: насколько вы грамотны? 

Александра Нечаева 4 часа назад
Тест: насколько вы грамотны?
Фото: Кадр из мультфильма "В стране невыученных уроков"
"Облигация" или "аблигация" — насколько остро этот вопрос стоит перед вами? Русский язык не зря считается одним из самых сложных в мире и не всем легко дается. На каждое правило обязательно найдется несколько исключений, которые нельзя проверить, а можно только запомнить.
Некоторые сомневаются, зачем нужна грамотность современному человеку, ведь функция проверки орфографии включена во все смартфоны. Мы не сомневаемся, а убеждены, что грамотным быть не стыдно, а совершенно необходимо, хотя бы потому, что таких людей всегда легко понять.
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