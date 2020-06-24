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Какие сообщения нужно сразу удалять с телефона 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Какие сообщения нужно сразу удалять с телефона
Фото: depositphotos.com
На смартфонах современных людей хранится очень много нужной информации. Сейчас телефоны хранят фотографии, музыку и личные данные. Вместе с этим появилось очень много мошенников, которые взламывают телефоны и могут украсть номера карт, личные переписки и просить за них выкуп. Чтобы не попасться на уловки хакеров, "Рамблер" предупреждает, какие сообщения нужно удалять с телефона как можно быстрее.

Баланс на карте

Многие люди подключили себе услугу, когда им приходит СМС с балансом карты. Так, они всегда видят, сколько денег у них осталось на счету. Однако после каждой покупки стоит удалять это сообщение, чтобы посторонние не увидели на вашем счету крупную сумму. Даже человек, который стоит за вами в очереди в магазине, может посмотреть в ваш телефон, и вы никогда не узнаете, что у него на уме. Возможно, он захочет украсть ваши деньги.

Пароли

Многие социальные сети и сервисы после регистрации или при обновлении пароля присылают его на телефон. Так, если эти данные попадут в руки мошенникам, вы можете лишиться всей личной информации, которая хранится в ваших социальных сетях, в том числе фотографии, сообщения и другие данные. На телефоне не стоит хранить важные пароли от аккаунтов и пин-коды от банковских карт, иначе они могут попасть в руки мошенникам.

Интимные фото

Некоторые люди предпочитают при долгой разлуке обмениваться фотографиями со своими возлюбленными. На этом уже попадались многие звезды, чьи телефоны взламывали хакеры. Их фотографии просто "сливали" в Сеть, но в случае с простыми людьми схема действует иначе. Хакеры дают понять о том, что у них хранятся ваши фотографии и угрожают прислать их близким людям и требуют выкуп. Они могут иметь доступ к вашим данным и знать сумму, которая хранится на ваших счетах, поэтому суммы могут быть заоблачными.
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