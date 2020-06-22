«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта

Михаил Симонян — российский музыкант, скрипач-виртуоз, Президент Фонда культурных и образовательных программ «Открытое море».

Награды и признание: Премия на Международном конкурсе юных скрипачей «Виртуозы 2000», международная премия «Признание», гран-При конкурса юных скрипачей Сибири, лауреат Международного конкурса И. Менухина в Булонь-Сюр-Мер.

Александр Гиндин в 1990 году стал самым юным лауреатом Московского городского конкурса пианистов, в 1994 году получил IV премию на Международном конкурсе имени Чайковского. В 1999 г. был удостоен II премии Международного конкурса имени королевы Елизаветы. В 2007 году выиграл Кливлендский международный конкурс пианистов. Заслуженный артист России (2006).

Борис Андрианов — российский виолончелист, один из ведущих музыкантов своего поколения. В 16 лет стал лауреатом первого Международного юношеского конкурса им. П. И. Чайковского, а спустя год получил Гран-при на конкурсе в ЮАР. На VI Международном конкурсе виолончелистов М. Ростроповича в Париже (1997) Борис Андрианов стал первым представителем России, получившим звание лауреата за всю историю конкурса.

Пресс-служба

Фортепианное трио No 2, написанное в годы Великой Отечественной Войны выдающимся русским композитором Дмитрием Шостаковичем в память о великом советском музыковеде И. И. Соллертинском, играет важную роль в культурном и историческом наследии Второй Мировой Войны.

Исполнение Фортепианного трио No 2 в прямом эфире станет не только частью празднования Юбилея Победы в Великой Отечественной Войне в городе Новосибирске, но и представит одну из составляющих международного музыкального проекта «Музыка Мира», который направлен на поддержание памяти об исторических событиях 1941-1945 гг.

В программе концерта:

Приветствие участников проекта «Музыка Мира»;

Рассказ о Новосибирске, как основном хранилище культуры и искусства России;

Экскурсия по Оперному театру, в который в годы войны были эвакуированы экспонаты из 20 государственных музеев;

Чтение стихов актером Вячеславом Манучаров;

Исполнение четырех частей Фортепианного трио No 2 Дмитрия Шостаковича.

Время начала трансляции: 14:00 по московскому времени.

Продолжительность трансляции 60 минут.

Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть 24 июня на Рамблере.

Проект «Музыка Мира» продлится до конца 2020 года.