Межрасовый брак, который изменил историю 

Все началось с того, что Милдред Лавинг, будучи юной темнокожей девушкой, влюбилась в белого парня Ричарда. «Рамблер» расскажет историю молодых влюбленных подробнее.

Милдред Джеттер родилась в Сентрал Пойнт, штат Вирджиния, в 1939 году. Во время одной из прогулок около школы для белых 11-летняя Милдред обратила внимание на парня, который ей показался высокомерным. Это был Ричард Лавинг, которому на тот момент было 17 лет. Между ними почти сразу завязалась дружба, а через несколько лет и любовь.

В 18 лет девушка забеременела, а Ричард устроился на работу, чтобы обеспечить их совместное будущее.

В конце 1950-х годов во многих штатах Америки, в том числе и в Вирджинии любые межрасовые браки были под запретом. За нарушение этого закона можно было поплатиться свободой. Поэтому в 1958 году молодая пара поехала в Вашингтон, где подобные браки были разрешены. Оттуда они отправились в медовый месяц, а затем в свой родной город.

В скором времени местный шериф получил анонимное письмо, в котором было написано о совершенном ими преступлении. Молодоженов отвезли в тюрьму. Ричарда продержали в камере всего одну ночь, а беременную Милдред освободили только через пять дней. Вскоре супруги получили повестку в суд.

В назначенный день и час судья Леон Бейзтл произнес:

«Бог всемогущий создал белую, черную, желтую, малайскую и красную расы и разместил их на разных континентах, потому что Господь не хотел, чтобы расы смешивались».

Лавингов он приговорил к году тюремного заключения, однако позже он изменил свое решение и обязал их покинуть Вирджинию на 25 лет. Ричард и Милдерд уехали в Вашингтон. За пять лет, которые они там жили, у них родилось трое детей — Пегги, Сидни и Дональд.

В 1964 году Милдред обратилась к генеральному прокурору Роберту Ф. Кеннеди . Он посоветовал им обратиться в «Американский союз защиты гражданских свобод». И супругам вызвались помочь два молодых адвоката — Фил Хиршкоп и Бернард Коэн.

Лишь 12 июня 1967 года в здании Верховного суда Вашингтона был оглашен приговор:

«Ричард и Милдред Лавинг имеют право просыпаться утром рядом и засыпать вечером друг с другом в уверенности, что шериф не будет стучать в дверь их спальни или вторгаться в частную жизнь с карманным фонариком и светить им в лицо».

И на этом дело Лавингов было завершено. Отныне смешанные пары могли спокойно жить в любом из 50 американских штатов. Все законы, которые ограничивали сожительство и брак между людьми разного цвета кожи и расы, признали недействительными.