Что происходит в самой большой женской тюрьме 

Убийцы, похитительницы детей, наркоманки, мошенницы и поджигательницы — все они презираемые члены общества и, одновременно, пациентки Аманды Браун, которым она обязана помогать. Аманда работает терапевтом в Бронзефилде — самой большой женской тюрьме Европы, расположенной в Миддлэсекссе. Британка привыкла общаться с женщинами, совершившими ужасные преступления. Более того, врач утверждает, что некоторые из них — довольно милые и умные люди.

В женской тюрьме Бронзефилд отбывают наказание более 500 заключенных. Среди них есть те, кто совершил самые громкие преступления последних лет. Тем не менее, доктор Аманда Браун пытается игнорировать злодеяния, а видеть личность. Британка говорит, что она не должна осуждать своих пациенток, ведь это уже сделал суд.

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О своем опыте Аманда написала книгу под названием «Тюремный врач: женщины внутри».

65-летняя терапевт вспоминает о том, как от знакомства с одной преступницей ее чуть не стошнило. Заключенная по имени Ханна отбывала срок за убийство собственного ребенка. Преступнице еще не было 30 лет. Она приехала и сказала полиции, что убила сына, чтобы спасти его от жизни в аду. То, что женщина была очень спокойна, шокировало Аманду.

Терапевт предпочитает не узнавать детали злодеяний, совершенных ее пациентами. 15 лет назад она ушла из обычной больницы в учреждение для несовершеннолетних преступников, а 4 года назад перешла в тюрьму Бронзефилд. Работа здесь изменила ее отношение к заключенным. Аманда говорит, что несмотря на темное прошлое, многие женщины оказываются довольно милыми, на долю которых выпали трудные испытания.

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50-летняя заключенная Линда обратилась к врачу с жалобами на кашель. Она рассказала, что получила срок за то, что пыталась отрезать колючей проволокой пенис мужу. После услышанного Аманада даже не смогла закончить осмотр. Преступница была замужем 28 лет и жила обеспеченной жизнью, но супруг контролировал каждое ее движение. Он заставлял ее вести дневник питания, следил за тем, что она говорит, ест и что покупает. Иногда муж выгонял Линду из дома и она вынуждена была ночевать в гараже. Бывало, что он прятал ее ингалятор и смеялся, когда она, задыхаясь, металась по дому в его поисках.

Бывший супруг насиловал Линду и тратил тысячи на проституток. Она не раз заставала его с любовницами. В конце-концов, женщина напала на него и искалечила. Преступница говорит, что это был один из ее лучших поступков. День, когда она попала в тюрьму, стал для нее началом новой жизни.

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Еще одна заключенная, 82-летняя Хильда, пыталась задушить жестокого супруга его грязными трусами, когда он спал, а затем выплеснула горячий чай ему в лицо. Женщина прожила с деспотом 50 лет, и ее терпение лопнуло. Хильда говорит, что в тюрьме она чувствует себя лучше, чем когда-либо, и не хочет отсюда выходить.

Доктор Аманда рассказывает, что многие преступницы умоляли судью отправить их в тюрьму, ведь только там они могут чувствовать себя в безопасности. Женщины составляют всего 5% от общего количества заключенных в Англии и Уэльсе. Многие из них находились в порочном круге домашнего насилия, наркомании или бомжевали. Более 50% заключенных, которые освобождаются из Бронзефилда, оказываются на улице. Женщины, которые становятся бомжами, в среднем, доживают только до 43 лет.

Терапевт говорит, что до работы в тюрьме она считала, что люди делятся на добрых и злых. Оказывается, реальность намного сложнее. Пациентки часто рассказывают ей о прошлой жизни, и с некоторыми из них у врача устанавливается тесная связь. Одна из преступниц, с которой Аманда видится регулярно, — наркозависимая по кличке Мама Браун. Им всегда есть о чем поговорить и над чем посмеяться.

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Среди заключенных есть те, которых тюремные работники называют «постоянными пассажирами». Треть преступниц освобождается и опять возвращается за решетку, становясь хорошими знакомыми доктора. Для многих из них тюрьма превращается в убежище от хаоса жизни.

Одна из самых больших проблем на зоне — наркотики. Поскольку женщин не подвергают физическому досмотру, они прячут запрещенные вещества в вагине и анальном проходе. Аманда говорит, что прием наркотиков становится еще опаснее, если заключенные параллельно принимают прописанные лекарства.

Около половины женщин совершили преступление с целью поддержания наркозависимости своих родных и знакомых, а 39% из них сами употребляют наркотики. Чтобы пронести на зону запрещенные вещества, заключенные идут на разные ухищрения. В одной тюрьме банда поставляла наркотики, набивая их в брюхо мертвым крысам, которых перебрасывали через ограду.

Доктор Аманда прописывает жидкий метадон пациенткам, сидящим на героине. Правильная доза вещества помогает им безопасно выйти из зависимости. Терапевт говорит, что 99% женщин, страдающих от зависимости в течение многих лет, не могут покончить с наркотиками без ужасной ломки и болезни. Преступницы часто боятся бросить наркотики, потому что они помогают им забыть о прошлом и насилии.

Аманда вспоминает, как однажды к ней обратилась юная Клэр с жалобами на боль в груди. Девушка была невысокого роста, но с бюстом огромного размера. Она рассказала, что увеличить грудь ее попросил бывший любовник, который хотел сделать из нее «силиконовый идеал». Кроме того, он заставлял ее перевозить пакеты с наркотиками, на чем ее и поймала полиция. Большие импланты причиняли боль, и Клэр боялась, что у нее возник рак груди. Терапевт направила ее к специалисту, чтобы удалить силикон.

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Преступницы находят себе в тюрьме сексуальных партнеров. Многие становятся лесбиянками. Медработники даже дают заключенным средства защиты, чтобы они не заражались венерическими заболеваниями. Пациентки не делятся с Амандой деталями своих сексуальных похождений, но некоторые отношения становятся довольно крепкими и серьезными.

Коронавирус сильно повлиял на жизнь в тюрьме. Заключенные больше времени проводят в камерах, и администрация запретила посещения родных и близких. Врачи регулярно измеряют температуру, а преступницы часто оставляют им открытки со словами благодарности за заботу и участие.

Доктор Аманда верит, что большинство ее пациенток не должны были отбывать наказание в тюрьме. Многие стали жертвами ужасных обстоятельств. 18 000 детей в Великобритании лишаются матерей из-за заключения.