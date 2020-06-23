Телефонные мошенники берут номера из баз и прозванивают людей в надежде, что они отдадут им свои данные. Иногда они постоянно названивают и надоедают. От их настойчивости не помогает ничего, но есть несколько способов, как заставить их отвязаться. "Рамблер" рассказывает, как это сделать.

Попросить назвать ФИО и должность

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков или других организаций, например, визового центра и просят ваши данные. В случае с банками они могут говорить о том, что был совершен подозрительный перевод и просят вас подтвердить операцию. В таком случае, вы можете спросить имя человека и должность, на которой он работает. Как правило, мошенники к этому не бывают готовы, поэтому просто бросают трубки и не звонят. Некоторые люди более стойкие и говорят, что не могут сообщать ту информацию или имеют право этого не делать, на самом деле, это не так.

Предупредите, что записываете разговор

Если вы скажете человеку из настоящей компании, что записываете разговор, то он не обратит на это внимание, так как в настоящих организациях и так записывают разговоры при общении с клиентами. Мошенники же растеряются и будут говорить глупости о том, что это неправильно и незаконно. С телефонной записью вы сможете пойти в суд, если они действительно попытаются снять с вас деньги.

Подтверждение операций

Когда вам звонят из банка и просят подтвердить операцию, сделайте это. У мошенников есть одна схема работы, согласно которой они действуют. Во внештатных ситуациях они начинают задавать глупые вопросы или просто бросают трубку. Конечно, делать это нужно только в том случае, если вы уверены, что перед вами именно преступники.