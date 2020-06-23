Почему сегодняшний день один из самых опасных в году 

Сегодняшняя дата, 23 июня, на самом деле, не самый обычный летний день. Как выяснил "Рамблер", в православии сегодня отмечают Тимофеев День, почитая двух Тимофеев-великомучеников.

Первый — Тимофей Прусский, бывший чудотворцем и проповедником еще в 4 веке. Привел многих к христианству, но был казнен императором Константинополя. Второй — крестьянин Тимофей Ульянов, проповедовавший и служивший в храме в 1900-х годах. Однако его также постигла мученическая смерть — в 1937 году он был отправлен в лагерь, где погиб в тяжелейших условиях и в голоде.

В народе верили, что этот день становится одним из самых опасных в году — Тимофей распускает по миру духов, которые приносят беды и несчастья. Поэтому в народе верили, что дабы не навлечь на себя беду, 23 июня не стоит надолго покидать свой дом, выполнять опасную работу и конфликтовать.

При этом стоит быть особенно внимательными к своим родным и близким, оберегая их от неприятностей. Принимать дорогих гостей сегодня — значит притягивать в дом благополучие, считалось на Руси.