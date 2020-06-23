Как американцы по ошибке разбомбили Прагу 

В тот день, 14 февраля 1945 года, построенная в Праге система укрытий не спасла сотни жизней: жители Чехии не ожидали удара со стороны американцев, поскольку самолеты союзников уже давно начали летать над страной. Люди просто не ждали угрозы, а в итоге в результате бомбардировки погиб 701 человек, 1184 были ранены, а около 11 тысяч чехов лишились дома. "Рамблер" рассказывает, каким образом это произошло.

Самолеты союзников начали летать над Чехией еще с ноября 1944 года, граждане уже не реагировали на сигналы тревоги, полагая, что пролетает очередной дружеский летательный аппарат.

Налет на Прагу совершили 62 самолета В17, которые должны были уничтожать Дрезден, но до цели они не долетели. Каждое воздушное судно везло по шестнадцать 500-фунтовых бомб. На населенные районы обрушилось более 50 тонн взрывчатки: взрывы накрыли Радлице, Вышеград, Злихов, Панкрац, Вршовице, Винограды, Нусле и Карлову площадь.

Атаке подверглись исторические памятники, древние постройки, а также объекты культурного наследия.

По официальной версии США, бомбардировка произошла из-за ошибки в навигации. Приборы тогда были неточными, поэтому часть самолетов отклонилась от курса. Кроме того, свою роль сыграла плохая погода: небо затянуло тучами и дул сильный ветер.

Согласно словам пилотов, они не смогли отличить Дрезден от Праги, а из-за адреналина даже не задумались, что город не разрушен войной. И только на обратном пути летчики начали понимать, что совершили ошибку.

Американцы несколько раз приносили свои извинения. Хотя некоторые до сих пор считают, что бомбардировка была преднамеренной, поскольку, сбившись с пути, пилоты рисковали не долететь обратно из-за недостатка горючего, да и садиться с опасным грузом было опасно.