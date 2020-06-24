Тайна маяка на Эйлин-Мор: куда исчезли смотрители 

На острове Эйлин-Мор (один из фланнанских островов, небольшого архипелага в Атлантическом океане) есть удивительный маяк. Нет, он известен не своей архитектурой и даже не высотой. С ним связана мистическая история исчезновения смотрителей. Почему мистическая? Некоторым событиям тех дней нет научного объяснения. Кроме того, существует легенда, что фланнанские острова населяют невидимые духи, способные влиять на сознание человека, а остров Эйлин-Мор является их главной обителью.

Сейчас маяк работает автономно, а остров необитаем, но 120 лет назад там постоянно должны были находиться три сторожа…

Знаки

Строительство маяка началось в далеком 1985 году. Уже во время его возведения стали появляться, если так можно назвать, «знаки», которые указывали на то, что люди здесь не являются желанными гостями. Первой такой весточкой стало падение строителя с галереи фонарного сооружения. Он разбился насмерть о скалы, но тогда это сочли обычным «невезением». Ничего мистического, такие смерти происходят повсеместно. Однако чуть позже возле самого пирса перевернулась лодка с пассажирами. На борту было четыре человека, никто не выжил. Можно предположить, что такое тоже довольно часто случается, но в тот день была хорошая погода и четыре смерти при таких условиях уже не кажутся нелепым стечением обстоятельств. Но несмотря на плохие предзнаменования, маяк начал работать…

Таинственное исчезновение смотрителей

В ряды смотрителей приняли четырех человек. Это были Джозеф Мур (главный), Томас Маршалл, Джеймс Дукат, Дональд МакАртур (помощники). На эти должности ребят отбирали тщательно. Они должны были быть готовыми к жизни в изоляции и не иметь проблем с психикой. Зачем эти уточнения? В последних записях дневника было кое-что, что повергло в шок и выжившего сторожа, и следователей.

За маяком постоянно следили три человека, а один по очереди сменял каждого из них. Такой график действовал около года, до тех пор, пока свет на маяке не погас.

В то время мимо острова проходил пароход «Арчер». О том, что маяк не функционирует, береговой охране сообщил капитан корабля. Главный смотритель Джозеф Мур на тот момент уже три недели отдыхал от дежурства. На посту были остальные ребята. Посмотреть, что случилось, решили 20 декабря, но из-за не угасающего урагана попасть на Эйлин-Мор удалось только через шесть дней.

По прибытию Джозеф Мур сразу же почуял неладное. Во-первых, его никто не встретил. А во-вторых, на причале виднелся пустой флагшток. Капитан Джеймс Харви посигналил судовой сиреной и зажег сигнальный огонь, но к прибывшим так никто и не вышел.

Мур отправился на маяк, где заметил еще несколько странностей. Дверь была не заперта, постель смотрителей не убрана, стул перевернут, а настенные часы не работали при полном заводе. Джозеф отправился за подмогой. Вместе с помощниками он еще раз осмотрел маяк и выяснил, что лампы были вычищены и заполнены горючим, а на вешалке висел лишь один дождевик. Смотритель заглянул в дневник…

Там было написано, что дежурные молятся, а МакАртур и вовсе плачет… Помните, ранее говорилось о том, что на должность смотрителя принимаются ребята с крепкой психикой и здравым рассудком, способные в критический момент взять ситуацию под контроль? Так вот эти записи говорили о том, что произошло нечто ужасное и необъяснимое. Иначе смелые и отважные мужчины вряд ли стали бы плакать из-за обычного шторма. Они ведь знали, на что шли…

«12 декабря. День. Сильный северо-западный ветер. Море яростно хлещет. Таких суровых ветров я раньше никогда не видел за 20 лет работы.12 декабря. Полночь. По-прежнему бушует шторм. Невозможно выйти наружу. Проходящее судно, не услышав туманного горна, приблизилось к маяку так близко, что можно было рассмотреть огни кают. Дукат очень тих. МакАртур плачет.13 декабря. Полдень. Шторм бушевал всю ночь. Серый дневной свет. Все молимся.14 декабря. Нет выхода.15 декабря. Шторм закончился. Море спокойно. Бог надо всем».

Легенда

Говорят, что когда-то давным-давно на острове стояла старая часовня, в которой жил монах-отшельник. Иногда к нему в гости «заглядывали» паломники, чтобы пообщаться с духами эльфов, которые обитали на Эйлин-Мор. Считается, что невидимые силы не любили присутствия людей (чужих) и потому выживали их из острова любимы способами. Вспомните, упавшего с лесов строителя и четверых утонувших ребят. Несколько исследователей утверждают, что смотрителей свели с лица Земли именно потусторонние силы. В дневнике были записи о том, что дежурных что-то угнетает, а один из них перед вахтой и вовсе говорил знакомым, что чует беду.

После печальных событий Джозефу Муру пришлось работать на маяке в одиночку. Сразу после окончания вахты он уволился по собственному желанию, утверждая, что на острове его постоянно гнетет какая-то невидимая сила. А во время бури он якобы слышит дивные голоса, которые зовут его товарищей по именам. Кроме того, Мур вспоминает, что когда впервые ступил на остров после шторма и позвал товарищей, с маяка сорвались три больших черных птицы. А часы в комнате смотрителей при полном заводе остановились ночью с 15 на 16 декабря. Вероятно, именно тогда произошли леденящие душу события. И последнее — если шторм, судя по записям в дневнике, смотрители пережили, куда они все-таки делись после него?

Версия следствия

Поиски пропавших не дали результатов. Во время расследования официально было выдвинуто несколько версий, согласно которым смотрителей смыло в море огромной волной или же один из них сошел с ума, убил двух других и сам прыгнул в воду. Однако как тогда объяснить ряд странностей — записи в дневнике о буре в то время, когда никакого шторма в эти дни зафиксировано не было; ставшие в полночь часы; беспорядок в комнате смотрителей; черные птицы на башне и странные голоса во время урагана, которые слышал Мур уже после печальных событий?

Вероятно, люди отвергают все то, что не могут увидеть и объяснить. На самом же деле наш мир полон тайн и загадок, о которых, может быть, лучше не знать.